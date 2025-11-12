Απίστευτες σκηνές με ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στη Βραζιλία, όταν ομάδα διαδηλωτών εισέβαλε στον χώρο του συνεδρίου στο Μπελέμ, προκαλώντας συγκρούσεις με τη φρουρά ασφαλείας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δεκάδες ακτιβιστές εισέβαλαν βίαια στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η COP30, κρατώντας ορισμένοι ρόπαλα και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι φρουροί ασφαλείας του ΟΗΕ προσπάθησαν να τους απομακρύνουν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συμπλοκές.

⚠️Agora: Indígenas Tupinambás e manifestantes ligados ao PSOL invadem sede da COP30 em Belém. Protesto é por taxação de grandes fortunas para financiar políticas climáticas. pic.twitter.com/K0AXu76mAz November 11, 2025

Μάρτυρας του Reuters ανέφερε ότι ένας φρουρός ασφαλείας απομακρύνθηκε από το σημείο με αναπηρικό αμαξίδιο, κρατώντας την κοιλιά του, προφανώς τραυματισμένος. Οι διαδηλωτές, που αποτελούσαν ομάδα εκατοντάδων ατόμων, διαλύθηκαν λίγο αργότερα από τον χώρο, ενώ ορισμένοι φρουροί υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς. Ένας εξ αυτών δήλωσε ότι χτυπήθηκε στο κεφάλι από τύμπανο που πέταξε διαδηλωτής, με αποτέλεσμα να υποστεί τραύμα στο μέτωπο.

🚨🇧🇷 BREAKING: PROTESTERS STORM COP30 IN BRAZIL



Demonstrators in traditional indigenous garb break down doors and clash with security inside UN climate summit in Belem.



Source: @RapidReport2025 pic.twitter.com/S9SxsMcV9Q November 11, 2025

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ομάδα διαδηλωτών να τρέχει προς την είσοδο του συνεδριακού κέντρου, να σπρώχνει τις πόρτες και να περνά μέσα από αφύλακτα σημεία ασφαλείας. Σε άλλο βίντεο, διαδηλωτές ντυμένοι στα κίτρινα φαίνονται να πανηγυρίζουν κρατώντας πλακάτ, ενώ το προσωπικό ασφαλείας προσπαθεί να τους απωθήσει.

✊🏽 Pueblos del Bajo Tapajós irrumpen en la COP30 y denuncian el falso discurso climático.



“Mientras hablan de sostenibilidad, destruyen la Amazonía”, advirtieron desde Belém.



La acción del Movimiento Juntos y comunidades indígenas visibiliza la contradicción entre los… pic.twitter.com/qQdgD5nGXj November 11, 2025

Η COP30, που ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 21 Νοεμβρίου, διεξάγεται φέτος στο Μπελέμ της Βραζιλίας, στις παρυφές του Αμαζονίου. Η επιλογή της πόλης έχει προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις για το αν η διεξαγωγή μιας διάσκεψης για το κλίμα σε μια περιοχή που πλήττεται από αποψίλωση και περιβαλλοντική εκμετάλλευση στέλνει το σωστό μήνυμα.

Η διάσκεψη πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την παγκόσμια δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στη χρηματοδότηση πράσινων πολιτικών και στη δίκαιη μετάβαση των αναπτυσσόμενων χωρών.

Πρόκειται για αναπτυσσόμενη είδηση, και περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δημοσιευθούν τις επόμενες ώρες.

