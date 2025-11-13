Το Ισραήλ κλήθηκε να λογοδοτήσει ενώπιον της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων για πολυάριθμες καταγγελίες σχετικά με βασανισμούς, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση Παλαιστινίων κρατουμένων, ιδιαίτερα μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Κατά την έναρξη της εξέτασης του Ισραήλ στη Γενεύη, ο ειδικός εισηγητής Πέτερ Βέντελ Κέσινγκ εξέφρασε την ανησυχία της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι «η επιτροπή αισθάνεται βαθιά φρίκη» για τις εκτενείς περιγραφές που παραπέμπουν σε «συστηματικούς και γενικευμένους βασανισμούς». Σύμφωνα με τις αναφορές που έλαβαν, τα βασανιστήρια φαίνεται να εφαρμόζονται «εσκεμμένα και γενικευμένα», από τη σύλληψη μέχρι την ανάκριση και τη φυλάκιση.

Μεταξύ των μεθόδων που αναφέρονται στις εκθέσεις περιλαμβάνονται «βάναυσοι ξυλοδαρμοί, και στα γεννητικά όργανα, ηλεκτροσόκ, εξαναγκασμός κρατουμένων σε άβολες στάσεις για παρατεταμένο χρόνο, απάνθρωπες συνθήκες κράτησης, στερήσεις τροφής, καταιονισμοί με νερό που δημιουργούν αίσθηση πνιγμού, καθώς και σεξουαλικές προσβολές και γενικευμένες απειλές βιασμών».

Οι αναφορές, προερχόμενες από υπηρεσίες του ΟΗΕ, ισραηλινές και παλαιστινιακές οργανώσεις, αλλά και διεθνείς ΜΚΟ, υπογραμμίζουν ότι η κακομεταχείριση Παλαιστινίων κρατουμένων έχει παρουσιάσει «μεγάλη κλιμάκωση» μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, φθάνοντας σε «επίπεδα άνευ προηγουμένου» και εν μέσω «πλήρους ατιμωρησίας».

Τον Ιούλιο του 2024, έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανέφερε ότι πολλοί Παλαιστίνιοι κρατούνταν σε μυστικές τοποθεσίες μετά τον Οκτώβριο του 2023, με υποθέσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βασανιστήρια. Παρόμοιες κατηγορίες είχαν απευθυνθεί και στη Χαμάς για τη μεταχείριση ομήρων στη Γάζα.

Στη συνεδρίαση στη Γενεύη, ο συμπρόεδρος της ισραηλινής αντιπροσωπείας Ντανιέλ Μερόν απέρριψε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση», ιδιαίτερα σχετικά με τις αναφορές της ειδικής εισηγήτριας Φραντσέσκα Αλμπανέζε και διεθνούς επιτροπής που ενήργησε κατ’ εντολή του ΟΗΕ. Η συγκεκριμένη επιτροπή είχε κατηγορήσει το Ισραήλ τον Σεπτέμβριο για τη διάπραξη «γενοκτονίας».

Ο Μερόν υποστήριξε ότι «η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναγνωρίσει τα γεγονότα και τις πραγματικότητες στο πεδίο», επιμένοντας ότι το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στο διεθνές δίκαιο, παρά την αντιπαράθεσή του με «μια τρομοκρατική οργάνωση» όπως η Χαμάς.

Ο Κέσινγκ αντέτεινε ότι οι παραβιάσεις ενός μέρους σε ένοπλη σύρραξη δεν μπορούν να αποτελούν δικαιολογία για παραβιάσεις του άλλου, υπογραμμίζοντας πως η Επιτροπή είναι επίσης ενήμερη για καταγγελίες βασανισμών από τη Χαμάς σε βάρος Ισραηλινών. Το θέμα αυτό θα εξεταστεί σε μελλοντική συνεδρίαση που θα αφορά το κράτος της Παλαιστίνης.

