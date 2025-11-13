Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ διέταξε την υφ’ όρον αποφυλάκιση 615 ανθρώπων που συνελήφθησαν από την ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE) από τον Σεπτέμβριο στο Ιλινόι, κυρίως στην περιοχή του Σικάγο. Η απόφαση αφορά όσους συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midway Blitz», που είχε εξαπολύσει η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο, όπως ανέφερε, «εγκληματίες παράνομους μετανάστες».

Σύμφωνα με την ετυμηγορία, οι συλλήψεις έγιναν χωρίς εύλογη αιτία και χωρίς ένταλμα, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα, περιλαμβανομένης της Chicago Tribune. Ο δικαστής έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων περίπου 600 κρατουμένων, κρίνοντας ότι η διαδικασία ήταν παράνομη.

Η απόφαση προβλέπει ότι οι συλληφθέντες θα αφεθούν ελεύθεροι μετά την καταβολή εγγύησης 1.500 δολαρίων, ενώ σε περιπτώσεις όπου θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος ασφαλείας, θα επιβληθούν μέτρα επιτήρησης, όπως ηλεκτρονικά «βραχιολάκια».

Έντονη αντίδραση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας αντέδρασε σφοδρά, κατηγορώντας μέσω X τον δικαστή ότι «θέτει άμεσα σε κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών», καθώς — όπως υποστήριξε — «615 παράνομοι αλλοδαποί» θα αποφυλακιστούν.

Την προηγούμενη ημέρα, το υπουργείο είχε υπεραμυνθεί της επιχείρησης ICE, υποστηρίζοντας πως οδήγησε σε «ιστορική μείωση της εγκληματικότητας» στο Σικάγο και παραθέτοντας ποσοστά για πτώση σοβαρών κακουργημάτων.

Η απόφαση αποτελεί ακόμη μία δικαστική ήττα για την κυβέρνηση στο Ιλινόι, μετά την ακύρωση από ομοσπονδιακό δικαστήριο — και κατόπιν ομοσπονδιακό εφετείο — της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς στο Σικάγο τον Οκτώβριο.

Από τον Ιούνιο, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει αποστείλει την Εθνοφρουρά σε Λος Άντζελες, Ουάσιγκτον και Μέμφις, παρά την αντίθεση των δημοκρατικών πολιτειακών και δημοτικών αρχών.

Στο επίκεντρο της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει θέσει την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με «εισβολή» από «εγκληματίες ερχόμενους από το εξωτερικό». Η κυβέρνηση δίνει εκτενή προβολή σε συλλήψεις και απελάσεις μέσα από φιλικά προς τον Λευκό Οίκο μέσα ενημέρωσης.

protothema.gr