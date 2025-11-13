Αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ρωσία μετά τη δημοσίευση βίντεο στο οποίο γυναίκα επιδεικνύει ματσέτα μέσα σε ταξί, επειδή δεν της άρεσε η μουσική επιλογή του οδηγού. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σαμάρα και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού υπουργείου Εσωτερικών, «μια γυναίκα δυσαρεστήθηκε από τη μουσική στο ταξί αλλά ο οδηγός δεν ανταποκρίθηκε. Δευτερόλεπτα αργότερα επανέλαβε τη διαφωνία της κραδαίνοντας μια ματσέτα».

Στο βίντεο φαίνεται ο οδηγός να κλείνει άμεσα το ραδιόφωνο μόλις αντικρίζει το μεγάλο μαχαίρι, με τη γυναίκα να του υποδεικνύει στη συνέχεια ποιον σταθμό επιθυμούσε να ακούσει.

I don’t like it… change the music!



🚕 In Russia’s Samara region, a woman pulled out a machete and demanded that her taxi driver change the music.



Police are investigating. pic.twitter.com/vBIGbLJZkc — Russian Market (@runews) November 12, 2025

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η γυναίκα είπε στον ταξιτζή πως ο προορισμός της ήταν ένα νεκροταφείο, στοιχείο που έχει πυροδοτήσει ακόμη μεγαλύτερο σχολιασμό στο διαδίκτυο.

Την ίδια ώρα, χρήστες των social media ζητούν να μη του επιβληθεί πρόστιμο επειδή έβγαλε τη ζώνη του, εκτιμώντας ότι το έκανε για να είναι σε θέση να εγκαταλείψει γρήγορα το όχημα σε περίπτωση κλιμάκωσης της έντασης.

protothema.gr