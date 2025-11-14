Ο λαός των ΗΠΑ να ενωθεί με εκείνον της Βενεζουέλας για ειρήνη στην αμερικανική ήπειρο κάνει έκκληση ο Νικολάς Μαδούρο μιλώντας στο CNN εν μέσω μιας συγκέντρωσης στο Καράκας.

Ο Μαδούρο προέβη στις δηλώσεις αυτές εν μέσω αυξημένων εντάσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία και το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο τους στην Καραϊβική στο πλαίσιο της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ κατά της διακίνησης ναρκωτικών, εγχείρημα για το οποίο ο αμερικανικός στρατός έχει εξαπολύσει φονικά πλήγματα κατά σειράς σκαφών.

Αν και η Ουάσινγκτον επιμένει ότι η στρατιωτική ενίσχυση στοχεύει στη διακοπή της ροής ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, το Καράκας πιστεύει ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί στην πραγματικότητα να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος.

Το μήνυμα του Μαδούρο στον Τραμπ

Ο Μαδούρο προέτρεψε τις ΗΠΑ να μην εισέλθουν σε μια ακόμη παρατεταμένη σύγκρουση, ζητώντας από τον λαό τους στα ισπανικά: «Να ενωθούν για την ειρήνη (της αμερικανικής ηπείρου). Τέλος στους ατέρμονους πολέμους. Τέλος στους άδικους πολέμους. Τέλος στη Λιβύη. Τέλος στο Αφγανιστάν».

Ερωτηθείς αν είχε κάποιο μήνυμα για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαδούρο είπε στα αγγλικά: «Ναι, ειρήνη, ναι ειρήνη» χωρίς να απαντήσει στην ερώτηση αν ανησυχεί για πιθανή επιθετικότητα από μέρους των ΗΠΑ υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επικεντρώνεται απλώς στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας με ειρήνη.

Ο Μαδούρο παρευρισκόταν σε μια μαζική συγκέντρωση για τη νεολαία της Βενεζουέλας, την οποία αργότερα προέτρεψε να αντισταθεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως απειλή εισβολής από τις ΗΠΑ.

Στο κόκκινο το θερμόμετρο της έντασης στην Καραϊβική

Το τελευταίο τρίμηνο οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει περίπου 15.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεών τους στην Καραϊβική, μαζί με περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, που αποκαλείται η «πιο θανατηφόρα πλατφόρμα μάχης» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Η συγκέντρωση των δυνάμεων αυτών – η μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή από την εισβολή στον Παναμά το 1989 – έχει πυροδοτήσει εικασίες ότι η Ουάσιγκτον ίσως προετοιμάζεται για μια μεγαλύτερη σύγκρουση. Οι ΗΠΑ λένε ότι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 επιθέσεις εναντίον φερόμενων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, σκοτώνοντας 80 άτομα.

Η Βενεζουέλα ετοιμάζεται για τα χειρότερα

Το καθεστώς Μαδούρο αντέδρασε ξεκινώντας μια μαζική κινητοποίηση στρατιωτικού προσωπικού καθώς και δυνάμεων πολιτοφυλακής στη Βενεζουέλα. Οι μονάδες πραγματοποιούν ασκήσεις σε όλη τη χώρα για να προετοιμαστούν για οποιαδήποτε πιθανή απειλή από τις ΗΠΑ.

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής φαίνεται επίσης να έχει εγκαταστήσει σε έναν βασικό αυτοκινητόδρομο μεγάλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται συνήθως για να εμποδίζουν την προέλαση στρατιωτικών οχημάτων και τανκς. Δορυφορική φωτογραφία στις 10 Νοεμβρίου δείχνει εμπόδια κατά οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Καράκας-Λα Γκουάιρα, ο οποίος είναι η κύρια διαδρομή προς την πόλη από την ακτή.

Ο συμβατικός στρατός της Βενεζουέλας αριθμεί περίπου 123.000 μέλη. Ο Μαδούρο ισχυρίστηκε επίσης ότι οι εθελοντικές πολιτοφυλακές του αριθμούν πλέον περισσότερους από οκτώ εκατομμύρια εφέδρους, αν και ειδικοί έχουν αμφισβητήσει αυτόν τον αριθμό καθώς και την ποιότητα της εκπαίδευσης των στρατευμάτων.

