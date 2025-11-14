H εκτόξευση του πυραύλου New Glenn της εταιρείας Blue Origin, ιδιοκτησίας του Τζεφ Μπέζος, έγινε, χθες, με απόλυτη επιτυχία. Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη πτήση της ρουκέτας στην οποία η εταιρεία του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου και η Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος (NASA) προσβέπουν στη μεταφορά ανθρώπων και προμηθειών στη Σελήνη.

Ο ύψους 98 μέτρων πύραυλος New Glenn εκτοξεύθηκε από τη διαστημική βάση του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ μετά καθυστέρηση τεσσάρων ημερών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή και των ηλιακών καταιγίδων.



Παράλληλα για πρώτη φορά στην ιστορία της η Blue Origin ανέκτησε τον προωθητήρα μετά την αποκόλλησή του, ένα ουσιαστικό βήμα για την ανακύκλωση και τη μείωση του κόστους, παρόμοιο με τον τρόπο λειτουργίας των πυραύλων της SpaceX.

Ο προωθητικός πύραυλος προσγειώθηκε όρθιος σε μια φορτηγίδα 600 χλμ. ανοιχτά των ακτών με τον Τζεφ Μπέζος να παρακολουθεί τη δράση από το κέντρο ελέγχου εκτόξευσης.

«Επόμενη στάση, η Σελήνη!» φώναζαν οι υπάλληλοι μετά την άψογη προσγείωση ενώ είκοσι λεπτά αργότερα τέθηκαν σε τροχιά τα δύο διαστημικά σκάφη, όπως ήταν ο κύριος στόχος της αποστολής.

Τα δύο διαστημικά σκάφη με το όνομα Escapade, θα περάσουν ένα χρόνο κοντά στη Γη σε απόσταση 1,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μόλις η Γη και ο Άρης ευθυγραμμιστούν σωστά το επόμενο φθινόπωρο, θα λάβουν ώθηση από τη Γη για να κατευθυνθούν προς τον «κόκκινο πλανήτη» με στόχο να φτάσουν εκεί το 2027.

Ο New Glenn, που πήρε το όνομά του από τον Τζον Γκλέν, τον πρώτο Αμερικανό που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη, είναι πέντε φορές μεγαλύτερος από τους πυραύλους New Shepard της Blue Origin, που στέλνουν πλούσιους πελάτες στα όρια του διαστήματος από τη δυτική Τέξας.

