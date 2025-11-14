Η Ρωσία δηλώνει ανοιχτή στο ενδεχόμενο διεξαγωγής δεύτερης ρωσοαμερικανικής συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη, εφόσον υπάρξει επαρκής πρόοδος στις συζητήσεις που ξεκίνησαν στην Αλάσκα. Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ανέφερε ότι οι επαφές ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον συνεχίζονται, παρά τον περιορισμένο ρυθμό των διπλωματικών ανταλλαγών.

Σύμφωνα με τη Ζαχάροβα, υπάρχει «κατανόηση της ανάγκης για τακτική επικοινωνία» μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ η Μόσχα διαπιστώνει «ουσιαστική επιθυμία» της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για επανεκκίνηση του διαλόγου. Υπενθύμισε ότι μετά την τηλεφωνική συνομιλία των υπουργών Εξωτερικών στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, δεν υπήρξαν νέες επαφές, ωστόσο είχε συμφωνηθεί ότι η τακτική επικοινωνία είναι αναγκαία για τα ζητήματα της Ουκρανίας και την προώθηση της διμερούς ατζέντας.

Η εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ρωσία παραμένει έτοιμη να προχωρήσει στη διοργάνωση της συνάντησης στη Βουδαπέστη, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν «ισχυρά και καλά επεξεργασμένα αποτελέσματα» της προηγούμενης συνόδου. Η ίδια σημείωσε ότι η θέση αυτή έχει ήδη διατυπωθεί από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

protothema.gr