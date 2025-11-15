Βρήκε την ευκαιρία και καυχήθηκε ακόμα και για τη μαγνητική τομογραφία που έκανε πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το βράδυ της Παρασκευής είπε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης με το Air Force One ότι γιατρός τον συνεχάρη για μια «εξαιρετική» μαγνητική τομογραφία, χωρίς όμως να γνωρίζει για τι εξετάστηκε.

«Έκανα μια μαγνητική τομογραφία», ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, η οποία είχε προκαλέσει ευρεία συζήτηση. «Ο γιατρός είπε ότι ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει δει ποτέ ως γιατρός… Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό», πρόσθεσε. Όταν ρωτήθηκε εάν οι γιατροί εξέτασαν τον εγκέφαλό του, απάντησε: «Δεν έχω ιδέα τι ανέλυσαν, αλλά ό,τι κι αν ανέλυσαν, το ανέλυσαν καλά και είπαν ότι είχα το καλύτερο αποτέλεσμα που έχουν δει ποτέ».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεση αντίδραση από επικριτές του προέδρου στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να σχολιάζουν ειρωνικά. «Ζούμε στο Idiocracy», έγραψε στο X ο δημοσιογράφος Μέχντι Χασάν, παραπέμποντας στην ομώνυμη σατιρική ταινία του 2006.

Σε άλλη ανάρτηση, ο ίδιος υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του προέδρου θα έπρεπε να ωθήσουν τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να εξετάσουν την ενεργοποίηση της 25ης Τροπολογίας για την απομάκρυνσή του από το αξίωμα.

«Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο ο Τραμπ δεν θα καυχηθεί», σχολίασε ο δημοσιογράφος Τζέιμς Σουροουέσκι σε ανάρτηση στο X, ενώ άλλοι χρήστες δημοσίευσαν σατιρικές εικόνες που παρίσταναν τη «θεαματική» μαγνητική τομογραφία του προέδρου.

"The greatest MRI result he's ever seen." There is nothing Trump won't brag about. https://t.co/o6DMFSCOp2 November 15, 2025

Ο podcaster Τζιμ Στιούαρτσον ανέφερε ότι εξασφάλισε «αποκλειστική ματιά» στην τομογραφία, συνοδεύοντάς τη με φωτογραφία κεφαλιού γεμάτου τρύπες σαν ελβετικό τυρί.

I was able to get an exclusive look at Trump’s glorious MRI. https://t.co/jOjMkS8zQ4 pic.twitter.com/uBLNhzuLtw November 15, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με τη μαγνητική τομογραφία του Οκτωβρίου, την οποία ο γιατρός του Λευκού Οίκου περιέγραψε ως μέρος «προγραμματισμένου επανελέγχου» που περιλάμβανε «προηγμένο απεικονιστικό έλεγχο».

Ο Τζέφρι Κούλμαν, ιατρός του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, εξέφρασε απορίες για ποιο λόγο ο πρόεδρος παρέμεινε στο ιατρικό κέντρο για αρκετές ώρες.

