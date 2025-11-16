Ένα από τα πιο σοβαρά σκάνδαλα διαφθοράς από τότε που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέλαβε την προεδρία έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία, προκαλώντας πολιτική αναταραχή στο Κίεβο σε μια κρίσιμη φάση του πολέμου και τροφοδοτώντας κύμα οργής στην κοινή γνώμη.

Έρευνες των αρχών σε πολυτελή διαμερίσματα στο Κίεβο, ένα εκ των οποίων είχε χρυσή τουαλέτα, φωτογραφίες με σακίδια γεμάτα μετρητά και ηχητικά ντοκουμέντα αξιωματούχων που συζητούν στρατηγικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτές είναι μερικές από τις λεπτομέρειες που έχουν σοκάρει τους Ουκρανούς την τελευταία εβδομάδα αναφορικά με το σκάνδαλο.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW July 30, 2025

Ο Ζελένσκι και οι συνεργάτες του προσπάθησαν το καλοκαίρι να αποδυναμώσουν τις ανεξάρτητες υπηρεσίες κατά της διαφθοράς, την ώρα που εκείνες ολοκλήρωναν μια εκτεταμένη έρευνα για τον στενό κύκλο του προέδρου. Όμως, ο Ουκρανός πρόεδρος και οι σύμμαχοί του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις και αντιδράσεις από δυτικούς εταίρους της χώρας.

Απτόητοι, οι ερευνητές δημοσιοποίησαν αυτή την εβδομάδα έναν μεγάλο όγκο λεπτομερών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων επιβαρυντικών ισχυρισμών ότι υψηλόβαθμα στελέχη λάμβαναν μίζες από έργα κατασκευής για την προστασία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, την ώρα που οι Ουκρανοί ζουν με καθημερινές διακοπές ρεύματος.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν κύμα δημόσιας οργής — «πώς οι φίλοι του προέδρου λήστεψαν τη χώρα εν καιρώ πολέμου», έγραφε χαρακτηριστικός τίτλος της Ukrainska Pravda — και υποχρέωσαν την κυβέρνηση να αλλάξει πορεία.

Ο Ζελένσκι τελικά στράφηκε ενάντια στους υπόπτους σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την προεδρία του. Την Τετάρτη, ζήτησε τις παραιτήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Χέρμαν Γκαλουσένκο και της υπουργού Ενέργειας Σβιτλάνα Γκριντσούκ, οι οποίοι στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας.

Επίσης, επέβαλε κυρώσεις στον Τιμούρ Μίντιτς, φίλο και πρώην επιχειρηματικό συνεργάτη του, που έχει κατηγορηθεί στην υπόθεση. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο Μίντιτς ήταν ο «συνδιοργανωτής» του φερόμενου κυκλώματος και ότι περίπου 100 εκατ. δολάρια πέρασαν παράνομα από το γραφείο του, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU).

Παρά τη αλλαγή της στάσης του, η αντίδραση του Ζελένσκι έχει επικριθεί ως διστακτική, ενώ οι πολιτικοί προετοιμάζονται για περαιτέρω αποκαλύψεις που θα μπορούσαν να πλήξουν ακόμα περισσότερο στενούς συμμάχους του, γράφουν οι Financial Times.

Οι μίζες, η 15μηνη έρευνα και η «αδύναμη αντίδραση» του Ζελένσκι

Το NABU δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 εφόδους και είχε συλλάβει πέντε άτομα σε μια «μεγάλης κλίμακας επιχείρηση» μαζί με την Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης Διαφθοράς (SAPO) για την αποκάλυψη διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα.

Οι ερευνητές είπαν ότι αξιωματούχοι και επιχειρηματικές προσωπικότητες είχαν συνωμοτήσει ώστε να εξαναγκάσουν προμηθευτές της Energoatom, της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, να καταβάλλουν μίζες ύψους 10% έως 15% της αξίας κάθε σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της 15μηνης έρευνας —η οποία, σύμφωνα με το NABU, περιλάμβανε περισσότερες από 1.000 ώρες υποκλοπών— προκάλεσε οργή στην Ουκρανία. Το NABU ανέφερε ότι μέρος των μιζών προερχόταν από εργολάβους που είχαν προσληφθεί για την κατασκευή δομών προστασίας υποσταθμών από ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Ο Μίντιτς, συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής Kvartal 95 —την οποία είχε ιδρύσει μαζί με τον Ζελένσκι— φέρεται να ειδοποιήθηκε εκ των προτέρων και να διέφυγε από την Ουκρανία λίγες ώρες πριν τις επιχειρήσεις των αρχών, σύμφωνα με τον επικεφαλής ντετέκτιβ του NABU, Ολεξάντρ Αμπακούμοφ.

Ένας άλλος στενός φίλος και σύμμαχος του Ζελένσκι, ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολεξίι Τσερνισόφ, κατηγορήθηκε από το NABU ότι έλαβε μετρητά ύψους 1,2 εκατ. δολαρίων και 100.000 ευρώ. Έχει κατηγορηθεί για παράνομο πλουτισμό, αλλά αρνείται κάθε αδίκημα — όπως και ο Γκαλουσένκο.

Η Γκριντσούκ, η υπουργός Ενέργειας, δεν έχει εμπλακεί άμεσα στην υπόθεση. Η διαχείριση του σκανδάλου από τον Ζελένσκι χαρακτηρίστηκε αργή και πολύ αδύναμη.

Ο Ζελένσκι σχολίασε για πρώτη φορά τους ισχυρισμούς εναντίον των συνεργατών του το βράδυ της Δευτέρας, εκφράζοντας υποστήριξη προς την έρευνα χωρίς όμως να δεσμεύεται για συγκεκριμένες ενέργειες. Το αίτημά του για παραίτηση των δύο υπουργών ήρθε την Τρίτη, αρκετές ώρες μετά την ανακοίνωση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριτένκο για την αναστολή καθηκόντων του Γκαλουσένκο — μια απόφαση που επικρίθηκε άμεσα από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ως ανεπαρκής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος στη συνέχεια προχώρησε στην αποπομπή των δύο υπουργών και επέβαλε κυρώσεις στον Μίντιτς και σε έναν ακόμη επιχειρηματία κατηγορούμενο στην υπόθεση.

Η Σβιριτένκο δήλωσε την Πέμπτη ότι έχει διατάξει «εκτεταμένο έλεγχο» των μεγάλων κρατικών εταιρειών ενέργειας και άμυνας, γράφουν οι Financial Times. Παράλληλα, μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή θα εξετάσει τη Δευτέρα τα όργανα κατά της διαφθοράς.

«Βρισκόμαστε ακόμα σε πόλεμο»

Σύμμαχοι του προέδρου και ορισμένοι ακτιβιστές κατά της διαφθοράς επαίνεσαν το γεγονός ότι το NABU μπόρεσε να διεξαγάγει μια έρευνα μεγάλης κλίμακας, που στοχεύει σε ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και πρόσωπα άμεσα συνδεδεμένα με τον αρχηγό του κράτους ακόμη και κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι ακτιβιστές λένε ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου που είναι πιστές στον πρόεδρο έχουν ένα μοτίβο πίεσης προς ανεξάρτητους θεσμούς κατά της διαφθοράς. Τον Ιούλιο, η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) συνέλαβε έναν ντετέκτιβ του NABU, τον Ρουσλάν Μαχαμεντρασούλοφ, ο οποίος παραμένει προφυλακιστέος και κατηγορείται για διευκόλυνση εξαγωγής κάνναβης στην περιοχή Νταγκεστάν της Ρωσίας.

Ακτιβιστές κατά της διαφθοράς απέρριψαν την κατηγορία ως πολιτικά υποκινούμενη. Αυτήν την εβδομάδα, ο επικεφαλής ντετέκτιβ του NABU, Αμπακούμοφ, δήλωσε ότι ο Μαχαμεντρασούλοφ ερευνούσε την διαφθορά εντός της Energoatom.

Η διαχείριση της κρίσης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την κοινωνία των πολιτών στην Ουκρανία, καθώς και για την αντιπολίτευση της χώρας. Και οι δύο πλευρές έχουν αποφύγει να επικρίνουν τον Ζελένσκι μετά την έναρξη του πολέμου το 2022 και έχουν συμφωνήσει ότι οι εκλογές θα ήταν αδύνατες κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το κόμμα Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, η αντιπολίτευση υπό την ηγεσία του πρώην προέδρου και μακροχρόνιου αντιπάλου του Ζελένσκι, Πέτρο Ποροσένκο, επανέλαβε την απαίτησή του η τρέχουσα κυβέρνηση να αντικατασταθεί από μια τεχνοκρατική «κυβέρνηση εθνικής ενότητας», που θα περιλαμβάνει και μέλη της αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, δεν έχει ζητηθεί η παραίτηση του Ζελένσκι. «Βρισκόμαστε ακόμα σε πόλεμο», δήλωσε ο Ροστόισλαβ Παβλένκο, βουλευτής και σύμμαχος του Ποροσένκο.

Αναλυτές και πολιτικά πρόσωπα έχουν επισημάνει ότι οι νέες αποκαλύψεις από την έρευνα θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω τον πρόεδρο.

news247.gr