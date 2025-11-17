Σε προληπτική εκκένωση του χωριού Πλαούρου, στα σύνορα Ρουμανίας–Ουκρανίας, προχωρούν οι ρουμανικές αρχές, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε πλοίο μεταφοράς υγραερίου, το οποίο βρισκόταν λίγες εκατοντάδες μέτρα από την περιοχή. Η φωτιά ξέσπασε έπειτα από ρωσική επίθεση με drone στο ουκρανικό λιμάνι Ιζμαήλ, στην περιφέρεια της Οδησσού.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Digi24, από 100 έως 150 κάτοικοι του Πλαούρου, που βρίσκεται απέναντι από το Ιζμαήλ στην όχθη του Δούναβη, απομακρύνονται καθώς οι φλόγες από το φλεγόμενο πλοίο έφτασαν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το χωριό. Το τάνκερ LPG, με την ονομασία Orinda και τουρκική σημαία, μετέφερε χιλιάδες τόνους υγραερίου όταν επλήγη, προκαλώντας ισχυρή φωτιά.

/ Under nattens attack mot hamnstaden Izmail började det brinna på ett turkiskt fartyg som fraktar 4000 ton flytande naturgas / LNG.

Eftersom Izmail ligger på gränsen till Rumänien så har de rumänska myndigheterna utrymt en gränsby p.g.a. explosionsrisken. pic.twitter.com/eXG8rBfOHT November 17, 2025

Οι τοπικές αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση «εξαιρετικά κρίσιμη», επισημαίνοντας τον κίνδυνο έκρηξης. Ο δήμαρχος της περιοχής, Τουντόρ Τσερνέγκα, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους «πόρτα-πόρτα» και απομακρύνουν ζώα από τις οικίες, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι σε περίπτωση μεγάλης έκρηξης.

Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές στην Οδησσό κάνουν λόγο για «μαζικό» πλήγμα σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές, αναφέροντας ότι αρκετά πλοία υπέστησαν ζημιές. Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το 16μελές πλήρωμα του Orinda εγκατέλειψε με ασφάλεια το πλοίο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

