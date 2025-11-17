Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε εκνευρισμένα όταν δημοσιογράφος του Bloomberg τον διέκοψε την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση, κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισής του στο Fox News. Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ ο Τραμπ σχολίαζε τον Τάκερ Κάρλσον και τη συνέντευξη που ο παρουσιαστής παραχώρησε στον Νικ Φουέντες, γνωστό για τις ακραίες απόψεις του και την αμφισβήτηση του Ολοκαυτώματος.

Ενώ απαντούσε ο Τραμπ έξω από το Air Force One, τον διέκοψε δημοσιογράφος. Αποτέλεσμα ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ να σταματήσει και να κοιτάξει εκνευρισμένος προς το σημείο όπου ήταν ο δημοσιογράφος. «Θα με αφήσεις να τελειώσω την δήλωσή μου; Είσαι ο χειρότερος», είπε. «Είσαι με τον Bloomberg, σωστά; Είσαι ο χειρότερος. Δεν ξέρω γιατί σε έχουν», συμπλήρωσε. Η ταυτότητα του δημοσιογράφου έχει γίνει γνωστή ενώ η Bloomberg δεν απάντησε στο αίτημα της New York Post για σχόλιο.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 0:30

Σε ένα tweet, η δημοσιογράφος του CBS News στο Λευκό Οίκο, Τζένιφερ Τζέικομπς, αποκάλυψε μια πρόσφατη αντιπαράθεση που έλαβε χώρα στο Air Force One. Έγραψε ότι ο Τραμπ είπε την Παρασκευή σε έναν δημοσιογράφο του Bloomberg: «Ησυχία, ησυχία, γουρουνάκι», αφού ο δημοσιογράφος ρώτησε «γιατί, αν δεν υπάρχει τίποτα ενοχοποιητικό στα αρχεία, συμπεριφέρεται σαν να υπάρχει», σύμφωνα με την Τζέικομπς.

