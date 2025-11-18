Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται σε εύθραυστη ισορροπία, καθώς κορυφώνονται οι ανησυχίες για τις προθέσεις της Ρωσίας και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι πρόσφατες τοποθετήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων αναδεικνύουν ένα κλίμα αβεβαιότητας, με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να εντείνουν τις αμυντικές τους προετοιμασίες ενόψει μιας δυνητικά ασταθούς περιόδου.

Μετά τη δραματική προειδοποίηση του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος ανέφερε ότι το περασμένο καλοκαίρι μπορεί να ήταν «το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» για την Ευρώπη, ήρθε η σειρά του Πολωνού στρατηγού Βίσλαβ Κούκουλα να εκφράσει τις ανησυχίες του για την κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή. Ο Κούκουλα δήλωσε ότι η Πολωνία βρίσκεται ουσιαστικά σε «προπολεμική κατάσταση» και τόνισε πως η χώρα του, όπως και στη περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, ζει σε μια συνεχιζόμενη κατάσταση αυξημένων στρατιωτικών εντάσεων.

«Η Πολωνία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση»

Ο Πολωνός αξιωματούχος αναφέρθηκε επίσης στις πληροφορίες που καταδεικνύουν μια συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στις κυβερνητικές δομές και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μέσω κυβερνοεπιθέσεων και άλλων αποσταθεροποιητικών ενεργειών. Αν και παραδέχεται τις απειλές, ο Κούκουλα διαβεβαίωσε ότι η Πολωνία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση με τις δικές της αμυντικές δυνατότητες, είτε σε συμβατικό, είτε σε ασύμμετρο επίπεδο.

«Καμπανάκι» Πιστόριους για την ρωσική απειλή

Παράλληλα, ο Μπόρις Πιστόριους, σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, υπογράμμισε την αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία και την ανάγκη εκσυγχρονισμού των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, ενώ επεσήμανε ότι ο κίνδυνος μιας ρωσικής επίθεσης είναι πιο άμεσος από ποτέ. Ο Πιστόριους σημείωσε ότι, ενώ το ΝΑΤΟ διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, η προετοιμασία και η αποφασιστικότητα των κρατών-μελών είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή.

Η Γερμανία προετοιμάζει τους πολίτες για το ενδεχόμενο πολέμου

Η γερμανική κυβέρνηση προγραμματίζει τη δημιουργία μεγάλης εφεδρικής στρατιωτικής δύναμης, ενώ από το 2027 οι πολίτες της χώρας θα υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις για να προσδιοριστούν οι μελλοντικοί στρατιώτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας επεσήμανε επίσης ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να απαντήσει σθεναρά σε οποιαδήποτε ρωσική επίθεση.

Η απάντηση του Κρεμλίνου

Η Ρωσία από την πλευρά της απαντά στις δηλώσεις του Πιστόριους μέσω της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία τονίζει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος είναι ο πραγματικός επιτιθέμενος στη σύγκρουση, υπονοώντας ότι η Ρωσία δεν φέρει την ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης.

Πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ

Με τις εντάσεις να αυξάνονται και τις χώρες της Ευρώπης να ενισχύουν τις αμυντικές τους ικανότητες, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη, με το ΝΑΤΟ να βρίσκεται αντιμέτωπο με την πρόκληση του να αποτρέψει μια πιθανή ρωσική επίθεση και να εξασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή.

Είναι η Ευρώπη έτοιμη να αντιμετωπίσει μια νέα περίοδο έντασης και στρατιωτικής κλιμάκωσης; Θα καταφέρει το ΝΑΤΟ να διατηρήσει την αποτρεπτική του ικανότητα, ή οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε έναν νέο ψυχρό πόλεμο;

Τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά, καθώς η Ευρώπη προετοιμάζεται για το αβέβαιο μέλλον που διαγράφεται μπροστά της.

iefimerida.gr