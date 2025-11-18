Ένα βαθιά συγκινητικό τέλος είχαν οι δίδυμες αδελφές Άλις και Έλεν Κέσλερ, οι θρυλικές «εθνικές χορεύτριες» της Ιταλίας, καθώς επέλεξαν να φύγουν από τη ζωή μαζί, την ίδια μέρα και με τον ίδιο τρόπο, μέσω υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, σε ηλικία 89 ετών.

Συγκεκριμένα, οι δίδυμες Άλις και Έλεν Κέσλερ, γερμανικής καταγωγής, ήταν οι πρώτες που παρουσίασαν πιο τολμηρά χορευτικά νούμερα, χαράζοντας έναν καινούριο δρόμο στην ιταλική -και όχι μόνο- σόουμπιζ, με την Corriere Della Sera να τους αποδίδει τον τίτλο «Διπλό γερμανικό θαύμα».

«Η επιθυμία μας είναι να πεθάνουμε μαζί»

Οι δύο αδελφές, μάλιστα, το είχαν δηλώσει και με αφορμή τα 88α γενέθλιά τους: «Η επιθυμία μας είναι να πεθάνουμε μαζί, την ίδια μέρα. Η ιδέα ότι μια από εμάς θα πεθάνει πρώτη είναι πολύ δύσκολο να το αντέξει η άλλη».

Ένα χρόνο και λίγους μήνες μετά τη δήλωση αυτή, ανακοινώθηκε ότι η Άλις και Έλεν Κέσλερ πέθαναν στο Γκρούνβαλντ, κοντά στο Μόναχο, και οι δύο την ίδια μέρα. Είχαν επιλέξει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία και την ίδια ημερομηνία θανάτου, όπως επιβεβαίωσε η Βέγκα Βέτσελ, εκπρόσωπος της Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), της παλαιότερης και μεγαλύτερης οργάνωσης υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων και των ασθενών στη Γερμανία, οργάνωση με την οποία είχαν επικοινωνήσει οι Κέσλερ.

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι δύο γυναίκες είχαν αποφασίσει πριν από μήνες ότι ήθελαν να πεθάνουν και ότι, την συμφωνημένη ημέρα, ένας γιατρός και ένας δικηγόρος από τον σύλλογο πήγαν στο σπίτι των διδύμων για να τις βοηθήσουν, σύμφωνα με το νόμο.

«Τα Πόδια του Έθνους»

Η Άλις και η Έλεν Κέσλερ γεννήθηκαν στις 20 Αυγούστου 1936 στο Νερχάου της Σαξονίας. Οι μακροχρόνιες και επιτυχημένες τηλεοπτικές τους καριέρες -συμπεριλαμβανομένων εμφανίσεων σε ποικίλες εκπομπές όπως το Giardino d’inverno, το Studio 1 και το Canzonissima- τις είχαν κάνει διάσημες στην Ιταλία, όπου είχαν το παρατσούκλι «Τα Πόδια του Έθνους», παρά το γεγονός ότι αναγκάζονταν εδώ και καιρό να φορούν βαριές, διάφανες μαύρες κάλτσες.

Αχώριστες, οι Κέσλερ είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να ταφούν μαζί, σε μια ενιαία τεφροδόχο, δίπλα στις στάχτες της μητέρας τους Έλσα και του σκύλου τους Γέλοου. Η Έλεν το επανέλαβε αυτό σε συνέντευξή της στην Corriere della Sera πριν από μερικούς μήνες.

Στην δεκαετία του ’60 οι δύο αδελφές γνώριζαν λαμπρά χρόνια μέσω της προβολής τους στη RAI, ενώ το 1988 στο πρόγραμμα «La fabbrica dei sogni», εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε ξεχωριστούς ρόλους.

Τα τραγούδια τους, όπως τα «Da-Da-Umpa» και «La notte è piccola per noi», είναι αξέχαστα τουλάχιστον στην Ιταλία.

Χάρισαν όλη τους την περιουσία

Το 2006, οι δύο αδερφές, που ζούσαν σε γειτονικά σπίτια, τα οποία μάλιστα ήταν πανομοιότυπα, δώρισαν ολόκληρη την περιουσία τους στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. «Δεν έχουμε συγγενείς, και αν έχουμε, δεν τους γνωρίζουμε. Επιλέξαμε τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα επειδή διακινδυνεύουν τη ζωή τους για τους άλλους, κέρδισαν το Νόμπελ Ειρήνης και είναι σοβαροί», είχαν δηλώσει μετά την απόφασή τους εκείνη.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι, παρά το γεγονός ότι είχαν σταθερές σχέσεις, δεν παντρεύτηκαν ποτέ.

protothema.gr