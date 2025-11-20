Πρωτόγνωρες καταστάσεις βιώνουν οι ΗΠΑ, καθώς έξι Δημοκρατικοί νομοθέτες (βουλευτές και γερουσιαστές) καλούν δημοσίως τον στρατό και τις μυστικές υπηρεσίες να αρνηθούν οποιεσδήποτε παράνομες εντολές θα μπορούσαν να εκδοθούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με αποτέλεσμα εκείνος να μιλά για προδοσία και θανατική ποινή!

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ήταν ξεκάθαρος: «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ, τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ!» έγραψε, αναφερόμενος στους έξι πολιτικούς του αντιπάλους, που κάλεσαν τον στρατό να αψηφά κυβερνητικές εντολές αμφιβόλου νομιμότητας.

«Αυτό είναι πραγματικά κακό και επικίνδυνο για τη χώρα μας» είχε γράψει επίσης, σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σχολιάζοντας ένα άρθρο σχετικά με την προτροπή των έξι μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, που έχουν μάλιστα ένα κοινό: έχουν όλοι τους υπηρετήσει στο παρελθόν στον στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών.

«ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!! ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ;;» σχολίασε ο Τραμπ.

Το επίμαχο βίντεο των έξι Δημοκρατικών

Την Τρίτη, σε βίντεο που δημοσίευσαν οι έξι Δημοκρατικοί (σ.σ. οι γερουσιαστές Ελίσα Σλότκιν και Μαρκ Κέλι, καθώς και οι βουλευτές Τζέισον Κρόου, Μάγκι Γκούντλαντερ, Κρις Ντελούτσιο και Κρίσι Χούλαχαν), τόνισαν ότι «κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει εντολές που παραβιάζουν τον νόμο ή το Σύνταγμα», μιλώντας με αφορμή τις στρατιωτικές επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά ύποπτων διακινητών ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 83 ανθρώπων από τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει επανειλημμένα αρνηθεί σχέσεις με καρτέλ ναρκωτικών, ενώ και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, όπως ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, δεν έχουν παράσχει συγκεκριμένες αποδείξεις ότι τα σκάφη που επλήγησαν και οι άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους, διακινούσαν ναρκωτικά.

Οι έξι Δημοκρατικοί υποστήριξαν επίσης, αναφερόμενοι στην αποστολή της Εθνοφρουράς σε πολλές πόλεις, όπως π.χ. το Λος Άντζελες και η Ουάσινγκτον, ότι «αυτή η κυβέρνηση στρέφει τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεών μας και τους επαγγελματίες στις μυστικές υπηρεσίες εναντίον του αμερικανικού λαού».

«Σήμερα, οι απειλές για το Σύνταγμά μας δεν προέρχονται μόνο από το εξωτερικό, αλλά και από εδώ, στην πατρίδα μας» δήλωσαν και συμπλήρωσαν: «Μπορείτε να αρνηθείτε παράνομες διαταγές».

«Πόλεμος» Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών

Η αντίδραση των Ρεπουμπλικανών νομοθετών ήταν άμεση, με τη γερουσιαστή Μάρσα Μπλάκμπερν να δηλώνει αδιανόητο ότι «εκλεγμένοι αξιωματούχοι λένε σε ένστολα μέλη του στρατού να παραβούν τις εντολές τους». Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ από την πλευρά του ζήτησε να παρουσιαστεί ένα παράδειγμα από τους νομοθέτες που υπέγραψαν το βίντεο, σχετικά με τις εντολές που θεωρούν παράνομες.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, με τη σειρά του, καταδίκασε ως «σιχαμερή» την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή θανατικής ποινής κατά Δημοκρατικών βουλευτών και γερουσιαστών. «Ο Τραμπ μόλις ζήτησε θανατική ποινή για Δημοκρατικούς εκλεγμένους αξιωματούχους. Απολύτως σιχαμερό» τόνισε το Δημοκρατικό Κόμμα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του κόμματος στο X.

Οι ηγέτες των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων καταδίκασαν επίσης τη «βίαιη και εμπρηστική ρητορική» του προέδρου των ΗΠΑ.

Το νομικό έρεισμα

Η κυβέρνηση Τραμπ στηρίζει τη νομιμότητα των στρατιωτικών επιθέσεων σε γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία περιλαμβάνει κατάλογο 24 καρτέλ και εγκληματικών οργανώσεων, που η κυβέρνηση έχει εξουσιοδότηση να στοχοποιεί. Ωστόσο, νομοθέτες που έχουν ενημερωθεί από το Πεντάγωνο δήλωσαν ότι οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι δεν γνωρίζουν την ταυτότητα των ατόμων που στοχεύουν, πριν τα εξουδετερώσουν.

Όσο για την έλλειψη νομικών συμβούλων στο Πεντάγωνο κατά τις τελευταίες ενημερώσεις του Κογκρέσου, το υπουργείο Άμυνας απέλυσε νωρίτερα φέτος τους κορυφαίους στρατιωτικούς δικηγόρους του Στρατού και της Πολεμικής Αεροπορίας, επικαλούμενο την ανάγκη να μην υπάρχουν εμπόδια στις εντολές του διοικητή.

Η σύγκρουση κλιμακώνεται, καθώς αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας δεν έχουν καταφέρει να προσκομίσουν συγκεκριμένα στοιχεία, που να αποδεικνύουν τη νομιμότητα των επιθέσεων και της στρατιωτικής δράσης στις αμερικανικές πόλεις.

