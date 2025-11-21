Στο φως της δημοσιότητας έρχονται ένα προς ένα τα σημεία του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που διέρρευσαν στο Nexta, το οποίο επικαλείται τον Ουκρανό βουλευτή Ολέξι Χοντσαρένκο.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που διέρρευσαν, το σχέδιο για εκεχειρία στην Ουκρανία περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές συμφωνίες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή. Η συμφωνία αγγίζει τόσο εδαφικά όσο και στρατιωτικά θέματα, ενώ εισάγει οικονομικά μέτρα, που στοχεύουν στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και στην αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της Ρωσίας.

Όπως έγραψαν νωρίτερα οι Financial Times, οι Αμερικανοί πιέζουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει τη συμφωνία μέχρι τις 27 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

⚡️ Ukrainian MP Honcharenko claims this is the actual U.S. peace plan for Ukraine



A quick breakdown of the 28 points 🇺🇦📝:



1. Ukraine

Permanently outside NATO — written into the Constitution.

Limited armed forces, no nuclear status.

U.S. security guarantees — but conditional.… https://t.co/y4oT6wV7km pic.twitter.com/SdLZJmCSv5 — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

Αναλυτικά, τα κύρια σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής:

Εδαφικά Ζητήματα

📍 Η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ (ήτοι, το Ντονμπάς) αναγνωρίζονται de facto ως μέρος της Ρωσίας.

📍 Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια παραμένουν σε «παγωμένο» καθεστώς.

📍 Ορισμένα εδάφη γίνονται αποστρατικοποιημένες ζώνες ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο.

📍 Και οι δύο πλευρές δεσμεύονται να μην αλλάξουν τα σύνορα με τη χρήση βίας.

Στρατιωτικές Συμφωνίες

📍 Το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία.

📍 Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

📍 Ιδρύεται διάλογος ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσίας, περιλαμβάνοντας τη δημιουργία ομάδας εργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας.

📍 Η Ρωσία κατοχυρώνει νομικά μία πολιτική μη επίθεσης προς την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Οικονομικά Μέτρα και Ανάπτυξη της Ουκρανίας

📍 Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη λανσάρουν μεγάλο πακέτο επενδύσεων για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

📍 100 δισεκατομμύρια δολάρια από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία κατανέμονται για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών.

📍 Η Ευρώπη συνεισφέρει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

📍 Άλλα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα χρηματοδοτούν κοινά έργα ΗΠΑ-Ρωσίας.

📍 Δημιουργείται Ταμείο Ανάπτυξης της Ουκρανίας, το οποίο θα υποστηρίζει επενδύσεις σε υποδομές, πόρους και τεχνολογία.

Αναφορικά με τη Ρωσία

📍 Οι κυρώσεις αίρονται σταδιακά.

📍 Η Ρωσία επιστρέφει στην G8.

📍 Εδραιώνεται μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ενέργεια και Ειδικές Εγκαταστάσεις

📍 Ο Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), με την ηλεκτρική ενέργεια να μοιράζεται 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

📍 Οι ΗΠΑ βοηθούν στην αποκατάσταση της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας.

Εφαρμογή και Εποπτεία

📍 Η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική.

📍 Η εποπτεία πραγματοποιείται από το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο διευθύνεται από τον Ντόναλντ Τραμπ.

📍 Οι παραβιάσεις επιφέρουν κυρώσεις.

📍 Με την υπογραφή της συμφωνίας, τίθεται σε εφαρμογή άμεση εκεχειρία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των δύο πλευρών υποχωρούν στις συμφωνημένες θέσεις.

⚡️Leaked Plan for a Ceasefire in the Ukraine–Russia Conflict



Territorial Issues

📍Crimea, Donetsk, and Luhansk are recognized de facto as part of Russia.

📍Kherson and Zaporizhzhia remain “frozen” along the current line of contact.

📍Certain territories become demilitarized… pic.twitter.com/tiVm9zGamc — Russian Market (@runews) November 20, 2025

Τι κερδίζει και τι χάνει η κάθε πλευρά

Ουκρανία

1. Μένει μόνιμα εκτός ΝΑΤΟ, με την πρόβλεψη αυτή να κατοχυρώνεται νομοθετικά στο Σύνταγμα της χώρας.

2. Περιορισμένες ένοπλες δυνάμεις, χωρίς πυρηνικό καθεστώς.

3. Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ -αλλά υπό όρους.

Εδάφη

1. Κριμαία, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά.

2. Χερσώνα και Ζαπορίζια παραμένουν «παγωμένες» κατά μήκος των γραμμών στο μέτωπο του πολέμου, όπως έχει διαμορφωθεί το status quo έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου -στην πράξη, αυτό σημαίνει και νέα απώλεια εδαφών για την Ουκρανία.

3. Δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο de facto.

Ρωσία

1. Υποσχέσεις για «μη επίθεση» και νομική δέσμευση ως προς αυτό.

2. Σταδιακή επιστροφή στην G8.

3. Οι κυρώσεις αίρονται βήμα προς βήμα.

Τα «κέρδη» του Κιέβου

1. $200 δισεκατομμύρια για ανασυγκρότηση (συμπεριλαμβανομένων $100 δισεκατομμυρίων από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία).

2. Επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια υπό την επίβλεψη της IAEA, με την ηλεκτρική ενέργεια να μοιράζεται 50-50.

3. Σημαντικές επενδύσεις από ΗΠΑ και ΕΕ και δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης.

Προβλέπονται επίσης

– Ανταλλαγή κρατουμένων και επιστροφή των απαχθέντων παιδιών.

– Εκλογές στην Ουκρανία 100 ημέρες μετά την υπογραφή.

– Πλήρης αμνηστία για όλους τους συμμετέχοντες στον πόλεμο.

protothema.gr