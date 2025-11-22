Λίγες εβδομάδες μετά τις δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αλλάζει πλήρως τόνο απέναντι στον νέο δήμαρχο της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Πριν από την κάλπη, στις αρχές Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στον Μαμντάνι ως «κομμουνιστή» υποψήφιο, απειλώντας ακόμη και με περικοπή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης προς την πόλη, ενώ δεν δίσταζε να δηλώνει ότι… θα μετανάστευε.

Σήμερα όμως ο Αμερικανός πρόεδρος σαν να ξέχασε όλα όσα έλεγε και έπλεξε το εγκώμιο του πρώτου μουσουλμάνου δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχαν, με τον ίδιο καθισμένο στο γραφείο και τον ελεγμένο δήμαρχο όρθιο δίπλα του, ο Τραμπ είπε ότι «δεν υπάρχει καμία διαφορά» μετά τη συζήτηση μαζί του.

Ήταν τόσο ευδιάθετος ώστε, όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Μαμντάνι αν επιβεβαιώνει το ότι κάποτε έλεγε τον Τραμπ φασίστα, ο πρόεδρος τον πρόλαβε και είπε στον δήμαρχο: «Δεν πειράζει, μπορείς να πεις ναι, δεν με νοιάζει».

Reporter to Mamdani: Are you affirming that you think President Trump is a fascist?



Trump: That's okay. You can just say yes. I don't mind.pic.twitter.com/fnxdQ9Se03 — Clash Report (@clashreport) November 21, 2025

Τον συνεχάρη για την «απίστευτη εκλογική νίκη», λέγοντας ότι έδωσε «έναν απίστευτο αγώνα ενάντια σε πολλούς έξυπνους ανθρώπους». «Τους νίκησε και τους νίκησε εύκολα», συμπλήρωσε.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν θέματα όπως η στέγαση και τα τρόφιμα, καθώς και τη τιμή του πετρελαίου.

«Απλά θέλω να τον συγχαρώ. Πιστεύω ότι έχει ελπίδες να γίνει ένας πραγματικά εξαιρετικός δήμαρχος», είπε ο Τραμπ. Γιατί όπως εξήγησε «όσο καλύτερα τα πάει, τόσο πιο ευτυχισμένος είμαι. Θα πω ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στο κόμμα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά σε τίποτα. Θα τον βοηθήσουμε, για να πραγματοποιήσουμε το όνειρο όλων».

Οι δημοσιογράφοι δεν ξέχασαν όμως την απειλή για μετανάστευσης και τον ρώτησαν αν θα ένιωθε άνετα να ζει στη Νέα Υόρκη με δήμαρχο τον Μαμντάνι, αλλά και για την απειλή να στείλει την Εθνοφρουρά στους δρόμους της Νέας Υόρκης για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

«Νομίζω είναι γνωστοί οι δολοφόνοι, οι έμποροι ναρκωτικών και μερικοί πολύ κακοί ανθρώποι», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για να συνεχίσει με καλά λόγια για τον νέο δήμαρχο: «Στην πραγματικότητα, ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, θέλει να έχει μια ασφαλή Νέα Υόρκη… μπορούμε να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε, αλλά αν δεν έχετε ασφαλείς δρόμους, δεν θα είναι επιτυχημένο. Οπότε θα συνεργαστούμε».

Reporter: Would you feel comfortable living in New York City under a Mamdani administration?



Trump: Yeah, I would.pic.twitter.com/jUSw3S875L — Clash Report (@clashreport) November 21, 2025

Όσο για το αν θα ένιωθε άνετα να ζει στη Νέα Υόρκη υπό τον Ζοράν Μαμντάνι, ο Τραμπ ήταν αφοπλιστικός: «Θα ένιωθα πολύ, πολύ άνετα στη Νέα Υόρκη». Εξήγησε ότι «συμφωνούμε σε πολλά περισσότερα από ό,τι θα περίμενα, θέλω να κάνει εξαιρετική δουλειά και θα τον βοηθήσουμε να κάνει εξαιρετική δουλειά».

Από την πλευρά του ο Μαμντάνι καλωσόρισε την «παραγωγική συνάντηση» με τον Τραμπ, η οποία, όπως είπε, επικεντρώθηκε «σε έναν τόπο κοινού θαυμασμού και αγάπης: τη Νέα Υόρκη». Στόχος και των δύο, όπως είπε, πώς δεν θα βελτιωθεί η ζωή για τους κατοίκους της πόλης.

«Είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με τις θέσεις και τις απόψεις μας, και αυτό που πραγματικά εκτιμώ στον πρόεδρο είναι ότι η συνάντηση που είχαμε επικεντρώθηκε στον κοινό σκοπό που έχουμε να υπηρετούμε τους Νεοϋορκέζους», είπε.

Συνέχισε λέγοντας: «Ειλικρινά, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να μεταμορφώσει τη ζωή των 8,5 εκατομμυρίων ανθρώπων που σήμερα αγωνίζονται να επιβιώσουν σε μια κρίση του κόστους ζωής, με έναν στους τέσσερις να ζει σε συνθήκες φτώχειας».

protothema.gr