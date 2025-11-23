Σε νέο κύμα επικρίσεων κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που στη Γενεύη συνεχίζονται οι συζητήσεις για το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει «καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας από την ‘ηγεσία’ της Ουκρανίας», αφήνοντας αιχμές για τη στάση του Κιέβου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εξακολουθεί να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, επαναφέροντας τη συζήτηση για το ενεργειακό αποτύπωμα των κυρώσεων και τον ρόλο των Ευρωπαίων στην υποστήριξη της Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται ενώ οι αμερικανοουκρανικές διαπραγματεύσεις στη Γενεύη βρίσκονται σε εξέλιξη, με επίκεντρο το πλαίσιο που προωθεί η Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με την ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω τη δεύτερη θητεία μου, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του κοιμισμένου Μπάιντεν, και έχει μόνο επιδεινωθεί. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και κλαπεί, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, δεν θα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου.

Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον κοιμισμένο Τζο σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται.

Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν άσκοπα τη ζωή τους.

Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν τεράστιες ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο διεφθαρμένος Τζο έδωσε τα πάντα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων» χρημάτων!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή! Πρόεδρος DJT.

Ζελένσκι: Ευγνώμων σε κάθε ηγέτη και σε όλους σε όλο τον κόσμο που στηρίζουν την Ουκρανία

Λίγη ώρα μετά, ο Ουκρανός πρόεδρος, μέσω νέας ανάρτησής του στο Χ, ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξή τους στην Ουκρανία.

I had a joint conversation with Prime Minister of Croatia @AndrejPlenkovic and Prime Minister of Luxembourg @LucFrieden.



It is very important that now practically all European countries are closely following the process toward achieving peace and are ready to engage. I am… pic.twitter.com/uqZ09JorNz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Ο Ζελένσκι ανέφερε στην ανάρτησή του, ότι είχε κοινή συνομιλία με τους πρωθυπουργούς της Κροατίας και του Λουξεμβούργου, τους οποίους ενημέρωσε για «τη διπλωματική μας εργασία σχετικά με την αμερικανική πρόταση και τις συναντήσεις στη Γενεύη».

«Προσδοκούμε ένα αποτέλεσμα που θα ανοίξει τον δρόμο για μια πραγματική και διαρκή ειρήνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη του προς κάθε ηγέτη και προς όλους σε όλο τον κόσμο που στηρίζουν την Ουκρανία και τις αρχές που υπερασπιζόμαστε».

