«Καθοριστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους, βλέπει στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουκρανία, που διεξάγονται στη Γενεύη επί του «σχεδίου Τραμπ» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ενώ τόνισε ότι στο νέο σχέδιο ειρήνης δεν υπάρχει απαγόρευση έντασης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

«Όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το ΝΑΤΟ, έχουν αφαιρεθεί από αυτό το σχέδιο. Αυτή είναι μια καθοριστική επιτυχία την οποία σημειώσαμε χθες» δήλωσε ο Βάντερφουλ στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk radio.

«Ήταν σαφές από την αρχή, όπως επανειλημμένως δηλώσαμε, ότι η όποια συμφωνία δεν θα πρέπει να παρακάμπτει τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς» πρόσθεσε.

Protothema.gr