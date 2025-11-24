Η Μόσχα πρέπει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις ώστε οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία να έχει πιθανότητες επιτυχίας, τόνισε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εκτιμώντας ότι αυτή την εβδομάδα δεν αναμένονται ουσιαστικές διπλωματικές εξελίξεις.

«Η Ρωσία πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν αυτό συμβεί, κάθε προσπάθεια θα είναι δικαιολογημένη· διαφορετικά, θα απαιτηθούν ακόμη περισσότερες», δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αφρικανικής Ένωσης, που διεξάγεται στη Λουάντα της Ανγκόλας.

Το Βερολίνο εξέφρασε ικανοποίηση για την “πρόοδο” που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων.

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την προθυμία για την από κοινού επεξεργασία ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας την περασμένη εβδομάδα.

“Και αυτό ακριβώς πέτυχαν οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών κρατών μελών χθες, στη Γενεύη”, δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στη Λουάντα.

“Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αυτές οι συνομιλίες έγιναν στη Γενεύη. Χαιρετίζουμε επίσης το προσωρινό αποτέλεσμα. Ορισμένα θέματα διευκρινίστηκαν, αλλά ξέρουμε επίσης: η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα επέλθει από τη μια μέρα στην άλλη”.

Οι συζητήσεις αυτές διεξήχθησαν στη βάση του σχεδίου 28 σημείων που παρουσίασε η Ουάσινγκτον και έχει στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο που διαρκεί κοντά τέσσερα χρόνια και στην εισβολή μεγάλης κλίμακας της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το σχέδιο αυτό θεωρείται πρωτίστως ότι ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τη Μόσχα.

“Αυτή είναι μια επίπονη διαδικασία, δεν περιμένω να υπάρξει σημαντική πρόοδος αυτή την εβδομάδα”, δήλωσε ο Μερτς.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει νωρίτερα “πολύ αισιόδοξος” ως προς τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας “πολύ γρήγορα”.

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να εγκρίνουν κάθε πτυχή που επηρεάζει την ασφάλειά τους σε μια μελλοντική συμφωνία η οποία θα βάλει τέλος στον πόλεμο σε αυτή τη χώρα, προειδοποίησε επίσης ο Γερμανός καγκελάριος.

“Είναι σημαντικό για εμάς να μην μπορεί να καταρτιστεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη μας σε θέματα που επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και την ευρωπαϊκή κυριαρχία”, δήλωσε.

Η αρχική εκδοχή του αμερικανικού εγγραφου είχε προκαλέσει την αντίθεση του Κίεβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του –Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο, Ρώμη– που πήγαν την Κυριακή στη Γενεύη για να αποτρέψουν μια ειρήνη υπό μορφή συνθηκολόγησης.

Ωστόσο μετά τις διπλωματικές αυτές συνομιλίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία “συνέταξαν μια νέα εκδοχή, βελτιωμένη, ενός πλαισίου (για μια συμφωνία) ειρήνης” το οποίο θα πρέπει να σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Ουκρανίας”, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση.

Το αρχικό κείμενο του σχεδίου Τραμπ, το οποίο επιδοκίμασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, περιλάμβανε κρίσιμες απαιτήσεις της Μόσχας: ότι το Κίεβο να της παραχωρήσει εδάφη, να δεχτεί να μειώσει το μέγεθος του στρατού του και να εγκαταλείψει την ιδέα της ένταξής του στο ΝΑΤΟ. Προσφέροντας παράλληλα δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία για να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση.

απε-μπε