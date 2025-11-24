Πίνακας της Αναγέννησης που εντοπίστηκε σε γκαράζ πωλήθηκε έναντι 777.000 ευρώ, έπειτα από διαδικτυακή δημοπρασία που εξελίχθηκε σε «πόλεμο» προσφορών διάρκειας 15 λεπτών.

Το έργο, που απεικονίζει την Παναγία με το Βρέφος και αποδίδεται στον ζωγράφο του 15ου αιώνα Πιέτρο Βαννούτσι, αγοράστηκε από ιδιώτη μέσω του οίκου δημοπρασιών JS Fine Arts στο Banbury του Oxfordshire.

Η πώληση προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο, σε τέτοιο βαθμό που τα τηλέφωνα του οίκου δημοπρασιών χτυπούσαν συνεχώς. «Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που ονειρεύεται κάθε δημοπράτης. Ξέραμε ότι ήταν ξεχωριστός, αλλά η ανταπόκριση ήταν πέρα ​​από οτιδήποτε περιμέναμε», δήλωσε ο Τζο Σμιθ επικεφαλής στις δημοπρασίες.

Το ποσό της πώλησης σπάει το προηγούμενο ρεκόρ του οίκου δημοπρασιών που ήταν 323.000 ευρώ. Ο πωλητής, ένας κάτοικος του Oxfordshire, αγόρασε τον πίνακα χρόνια νωρίτερα χωρίς να γνωρίζει την προέλευσή του ή την πιθανή αξία του.

Ο Βαννούτσι, γνωστός ως «Il Perugino», ήταν από τους πιο φημισμένους ζωγράφους της Ιταλικής Αναγέννησης. Θεωρούνταν μάλιστα ισάξιος του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Του ανατέθηκε να ζωγραφίσει τους τοίχους της Καπέλα Σιστίνα του Βατικανού, δεκαετίες πριν από την εκπληκτική νωπογραφία του Μιχαήλ Άγγελου στην οροφή της εκκλησίας. Ο Βανούτσι, ο οποίος πέθανε το 1523, αργότερα επισκιάστηκε από τον μαθητή του, τον Ραφαήλ.

