Ένας πολιτικός με άκρως ασυνήθιστο και φορτισμένο όνομα απασχολεί διεθνώς, καθώς ο Αδόλφος Χίτλερ Ουουνόνα αναμένεται να κερδίσει εκ νέου τις εκλογές σε χώρα της Νότιας Αφρικής.

Ο 59χρονος Ουουνόνα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα διατηρήσει την έδρα του στις επαναληπτικές τοπικές εκλογές της Πέμπτης στη Ναμίμπια, στη νοτιοδυτική Αφρική. Στις προηγούμενες εκλογές του 2020 είχε καταγράψει ποσοστό 85%, γεγονός που καθιστά την επανεκλογή του εξαιρετικά πιθανή.

Το μέλος του -αριστερού- κόμματος Swapo μίλησε προηγουμένως για το διαβόητο όνομά του, αφού έγινε γνωστό παγκοσμίως μετά τη διαφαινόμενη νίκη του στην εκλογική περιφέρεια Ompundja.

Ο πατέρας του «πιθανώς δεν καταλάβαινε τι αντιπροσώπευε ο Αδόλφος Χίτλερ. Ως παιδί, το έβλεπα ως ένα εντελώς φυσιολογικό όνομα», δήλωσε ο πολιτικός στη γερμανική εφημερίδα Bild το 2020.

«Μόνο μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο. Δεν έχω καμία σχέση με κανένα από αυτά τα πράγματα», ξεκαθάρισε.

Η σύζυγος του Ουουνόνα τον αποκαλεί Αδόλφο, αλλά δημόσια, συνήθως παραλείπει το όνομα Χίτλερ. Παρά ταύτα, επέμεινε ότι δεν θα άλλαζε το όνομά του.

«Είναι σε όλα τα επίσημα έγγραφα. Είναι πολύ αργά για αυτό», είπε στην Bild.

Ως πρώην γερμανική αποικία, η Ναμίμπια εξακολουθεί να έχει πολλά γερμανικά τοπωνύμια, και τα παραδοσιακά ονόματα όπως το Αδόλφος δεν είναι ασυνήθιστα.

Το 2020, ένα αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή Oshana, όπου κατοικεί ο Ουουνόνα, με το όνομα «Αδόλφος Χίτλερ» συνοδευόμενο από μια σβάστικα στο πίσω παρμπρίζ του.

Ωστόσο, ο Ουουνόνα ισχυρίστηκε ότι το αυτοκίνητο δεν ήταν δικό του και είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτή την απαράδεκτη ιστορία.

Η ιστορία (δεν) επαναλαμβάνεται.

