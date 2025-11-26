Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε η κυνική ομολογία του 28χρονου Ζαρμπάμπ Αλί ότι όχι μόνο σκότωσε την 25χρονη σύζυγό του Ρέιστελ Καστίγιο αλλά στη συνέχεια βίασε τη σορό της αφού την ξέθαψε στον ρηχό τάφο που την είχε βάλει.

Ο 28χρονος κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για τη δολοφονία που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ με τον ίδιο να ομολογεί «είμαι τέρας».

Στην ομολογία του για τη δολοφονία που διέπραξε λίγο πριν οριστικοποιηθεί το διαζύγιο που είχε ζητήσει η 25χρονη, ο Ζαρμπάμπ Αλί περιέγραψε ότι κρύφτηκε στο διαμέρισμα της συζύγου του, η οποία ήταν μητέρα δύο παιδιών, και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε επανειλημμένα στο στήθος.

Μετά το έγκλημα ο 28χρονος τύλιξε τη σορό της 25χρονης σε μια κουβέρτα και προσπάθησε να καθαρίσει το αίμα πριν την θάψει σε έναν ρηχό τάφο. Λίγες ώρες αργότερα, δε, επέστρεψε, ξέθαψε το πτώμα και το κακοποίησε σεξουαλικά.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή η Καστίγιο είχε σχεδόν ολοκληρώσει το διαζύγιο όταν τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ο σύζυγός της

«Για να επιβεβαιώσω ότι είμαι ένα τέρας, την βίασα. Αν δεν είχα αποδεχθεί ότι έγινα τέρας, τότε θα είχε πεθάνει χωρίς λόγο» είπε στους αστυνομικούς ο 28χρονος.

Ο ίδιος, πάντως, προσπάθησε στη δίκη να επιρρίψει τις ευθύνες στην 25χρονη λέγοντας «αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να ξεφύγω. Ήθελα να πεθάνει. Ήμουν θυμωμένος που δεν με άφηνε να προχωρήσω».

Η ποινή για τον 28χρονο δράστη που καταδικάστηκε σε ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού αναμένεται να ανακοινωθεί από τους ενόρκους στις 12 Ιανουαρίου.

