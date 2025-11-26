Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από πενήντα τραυματίστηκαν στο ινδονησιακό νησί Σουμάτρα, έπειτα από πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με σημερινή δήλωση αξιωματούχου της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Καταρρακτώδες βροχές σημειώνονται εδώ και μέρες στην επαρχία Βόρεια Σουμάτρα (δυτικά), ιδίως στην περιοχή νότια Ταπανούλι, όπου από τη Δευτέρα αναφέρθηκαν πλημμύρες, σύμφωνα με την BNPB, την ινδονησιακή εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Massive Landslide hit a house in North Sumatra, Indonesia.



Seven areas in North #Sumatra, #Indonesia, have been hit by #floods and #landslides due to heavy rainfall that occurred since last Saturday until Tuesday night, November 25, 2025.



The high rainfall has caused several…

Landslides and floods caused by heavy rainfall in the Sibolga, North Sumatra, Indonesia 🇮🇩

Άλλες τρεις περιοχές πλήττονται από πλημμύρες και κατολισθήσεις εξαιτίας των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, διευκρίνισε.

Βαριά μηχανήματα αναπτύχθηκαν στη Σουμάτρα

«Στη νότια Ταπανούλι οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις προκάλεσαν οκτώ θανάτους, 58 τραυματισμούς και ανάγκασαν 2.851 κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα» από τα σπίτια τους, συνόψισε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της BNPB.

Αναπτύχθηκαν βαριά μηχανήματα για να απομακρυνθούν συντρίμμια έπειτα από κατολίσθηση που εμπόδιζε την οδική πρόσβαση στην περιοχή, πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ινδονησία δοκιμάζεται συχνά από τέτοιες καταστροφές κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών, που κατά κανόνα διαρκεί από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο.

Η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, καθώς πλέον οι βροχοπτώσεις γίνονται κατά πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες.

Στην αρχή του μήνα κατολισθήσεις έπληξαν την Ιάβα, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τερματίστηκαν χθες Τρίτη, παρότι 11 άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι, σύμφωνα με την BNPB.

