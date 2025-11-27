Συντονισμένες επιχειρήσεις με στόχο την εξάρθρωση παραγωγών και εισαγωγέων απομιμήσεων παιχνιδιών στην Ευρώπη πραγματοποίησαν είκοσι έξι χώρες σε συνεργασία με την Ε.Ε. Με την παγκόσμια αγορά παιχνιδιών να αποτιμάται στα 300 δισ. ευρώ ετησίως, ο κλάδος κατατάσσεται δεύτερος σε κρούσματα fake προϊόντων παγκοσμίως.

Ενόψει της επερχόμενης εορταστικής περιόδου, μια νέα έκθεση για τη διανομή και τους κινδύνους των παραποιημένων παιχνιδιών στην Ε.Ε. με τίτλο «Cheating the toy world» δείχνει ότι τα εγκληματικά δίκτυα παραμένουν εξαιρετικά ενεργά και επιδέξια στην αντιγραφή επώνυμων παιχνιδιών.

Το έγκλημα που αφορά την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας –και ειδικότερα η παραποίηση παιχνιδιών– προκαλεί τεράστιες οικονομικές απώλειες σε νόμιμες εταιρείες, υπονομεύει την αξιοπιστία των brands και βλάπτει την οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον. Πρωτίστως, όμως, οι απομιμήσεις στα παιχνίδια εκθέτουν παιδιά και ενήλικους καταναλωτές σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Η ετήσια επιχείρηση αντιμετώπισης αυτού του εγκληματικού φαινομένου φέρει την κωδική ονομασία Operation LUDUS – από τη λατινική λέξη για το παιχνίδι. Καθώς οι παραποιημένες πωλήσεις αυξάνονται σημαντικά τις γιορτές, οι συντονισμένες επιχειρήσεις πραγματοποιούνται παραδοσιακά στο τέλος του έτους.

Κατασχέθηκαν εκατομμύρια παιχνίδια

Επιχείρηση LUDUS V (2024-2025)

8,2 εκατ. πακέτα παιχνιδιών κατασχέθηκαν, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 8,7 εκατ. ευρώ

86 άτομα παραπέμφθηκαν στις δικαστικές αρχές

194 άτομα αναφέρθηκαν σε διοικητικές ή υγειονομικές αρχές.

Operation LUDUS IV (2023-2024)

8,4 εκατ. πακέτα παιχνιδιών κατασχέθηκαν, αξίας 28,1 εκατ. ευρώ

125 άτομα παραπέμφθηκαν στις δικαστικές αρχές

150 άτομα αναφέρθηκαν σε διοικητικές ή υγειονομικές αρχές.

Τα κατασχεθέντα παιχνίδια είχαν ως επί το πλείστον εισαχθεί μέσω τακτικών θαλάσσιων μεταφορών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν:

παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

παρουσία επικίνδυνων ουσιών και

απουσία σήμανσης CE ή πιστοποιητικών συμμόρφωσης της Ε.Ε.

Πολλά από τα παιχνίδια συνδέονται με διάφορους κινδύνους. Παρακάμπτοντας πλήρως τους αυστηρούς κανόνες της Ε.Ε. για προϊόντα που προορίζονται για παιδιά, τα παιχνίδια-απομιμήσεις μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία, πνιγμό, κοψίματα ή εγκαύματα, ενώ συχνά περιέχουν χημικές ουσίες. Μερικά ενέχουν κίνδυνο κατάποσης, ενώ άλλα μπορεί να βλάψουν την ακοή ή την όραση των παιδιών.

Η χαμηλή ποιότητα κατασκευής και η χρήση τοξικών υλικών μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς, ακόμη και απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς.

Εύφλεκτα στοιχεία, επικίνδυνες μπαταρίες

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα παραποιημένα παιχνίδια για μωρά που έρχονται σε επαφή με το στόμα, καθώς τα βρέφη εκτίθενται άμεσα σε αυτές τις ουσίες. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορεί να παράγουν ήχους που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια ντεσιμπέλ, προκαλώντας μη αναστρέψιμη απώλεια ακοής. Πολλά παιχνίδια περιλαμβάνουν ηλεκτρικά στοιχεία και εύφλεκτα υλικά, όπως μπαταρίες, που συχνά δεν πληρούν τα σχετικά πρότυπα.

Τεράστιες οικονομικές απώλειες

Σύμφωνα με τη σημερινή έκθεση, ο κλάδος των παιχνιδιών καταγράφει τη μεγαλύτερη απώλεια πωλήσεων λόγω παραποίησης προϊόντων σε ολόκληρη την Ε.Ε. Οι απώλειες υπολογίζονται στο 8,7%, ποσοστό που ισοδυναμεί με χαμένα έσοδα περίπου 1 δισ. ευρώ και με 3.600 λιγότερες θέσεις εργασίας στον κλάδο. Επιπλέον, η φοροδιαφυγή που σχετίζεται με αυτό το είδος εγκλήματος επιβαρύνει σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με ψεύτικα παιχνίδια και άλλα προϊόντα για παιδιά. Οι αγορές από αξιόπιστους εμπόρους προσφέρουν ασφάλεια και εγγύηση.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν 24 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος.

