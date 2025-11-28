Μια σειρά από προϋποθέσεις και «κόκκινες γραμμές» έθεσε ο πρόεδρος της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Χωρίς να κλείνει εντελώς την πόρτα του διαλόγου, η Μόσχα δια του Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται ανυποχώρητη έναντι μιας σειράς αξιώσεων που έχει από το Κίεβο και τονίζει ότι θα πετύχει τους στόχους της έστω και με στρατιωτικά μέσα.

Το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που συζήτησαν ΗΠΑ και Ουκρανία (είναι το «εναλλακτικό» σε αυτό των 28 σημείων που μάλλον έχει απορριφθεί) θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Ρώσος πρόεδρος την Πέμπτη.

«Πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά και λέξη προς λέξη», είπε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Κιργιστάν και εξήγησε ότι «η αναγνώριση της κυριαρχίας της Ρωσίας στην Κριμαία και το Ντονμπάς, πρέπει να αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Είπε ακόμη ο Πούτιν, ότι η Ρωσία βλέπει την αμερικανική πλευρά «να λαμβάνει υπόψη τη θέση μας σε ορισμένους τομείς. Ωστόσο σε άλλα σημεία, είναι σαφές ότι πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε».

Η Ρωσία θα σταματήσει την επίθεσή της μόνο εάν οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν περιοχές που βρίσκονται επί του παρόντος υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Δεν προσδιόρισε ποιες είναι οι περιοχές, απείλησε όμως το Κίεβο ότι «εάν δεν το κάνουν, θα επιτύχουμε τους στόχους μας με στρατιωτικά μέσα».

Τα εδάφη που καταλαμβάνει η Ρωσία στην Ουκρανία διαρκώς αυξάνονται «με γρήγορο ρυθμό», επισήμανε ακόμη και μίλησε για συγκεκριμένα χωριά που έχουν περικυκλωθεί.

Δεν έχασε όμως ευκαιρία να επιτεθεί ξανά στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέγοντας ότι είναι «παράνομος» γιατί δεν διεξάγονται εκλογές. Αυτό καθιστά νομικά αδύνατη την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με το Κίεβο (γιατί κατά τον ισχυρισμό του δεν υπάρχει νόμιμη κυβέρνηση στο Κίεβο) και ότι οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση θα απαιτήσει ευρύτερη διεθνή αναγνώριση.

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα ταξιδέψει στη Ρωσία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ενώ απέρριψε τις κατηγορίες ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος έδειξε μεροληψία προς τη Μόσχα κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών, χαρακτηρίζοντάς τες «ανοησίες». Οι συζητήσεις μαζί του γίνονται σε ήρεμους τόνους, «χωρίς βρισιές και ακρότητες», είπε ακόμη αναφερόμενος στην «πολυετή σχέση» που έχουν.

Παράλληλα, επιχείρησε να υποβαθμίσει τις διαρροές των συνομιλιών μεταξύ του συμβούλου του, Γιούρι Ουσάκοφ και του Γουίτκοφ, λέγοντας πως ενδέχεται να είναι fake news ή να έχουν υποκλαπεί.

Για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, στο πεδίο της μάχης, είπε ότι οι Ουκρανοί έχασαν 47.000 στρατιώτες μόνο τον Οκτώβριο – μια μάλλον σπάνια αναφορά από τον ίδιο στις απώλειες του αντιπάλου – ενώ έκανε λόγο για «υψηλά επίπεδα λιποταξίας» στον ουκρανικό στρατό.

Σε ό,τι αφορά άλλα ζητήματα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε η χώρα του δεν ζήτησε ποτέ να μπει ή επιστρέψει στη G7 («μας προσκάλεσαν», είπε χαρακτηριστικά).

Σε ερώτηση για τον Σεργκέι Λαβρόφ και τα σενάρια που τον ήθελαν να έχει πέσει σε δυσμένεια, λόγω της αρνητικής εξέλιξης με το προγραμματιζόμενο ραντεβού με τον Τραμπ στη Βουδαπέστη, ο Πούτιν τα διέψευσε κατηγορηματικά και τα χαρακτήρισε «ανοησίες», λέγοντας πως ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών προετοιμάζεται για να συναντήσει τους Αμερικανούς διαπραγματευτές.

Για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται «παγωμένα» στην Ευρώπη, είπε πως η κατάσχεσή τους είναι «κλοπή» και πρόσθεσε πως η Μόσχα ετοιμάζει την απάντησή της.

Τέλος, για τις πυρηνικές δοκιμές πέταξε το γάντι στην Ουάσινγκτον λέγοντας πως η Μόσχα θα είναι έτοιμη να τις κάνει αν χρειαστεί. «Η προετοιμασία για πραγματικές δοκιμές πυρηνικών όπλων απαιτεί χρόνο, και φυσικά δεν μπορούμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου στις ΗΠΑ αυτό θα έχει γίνει, ενώ εμείς θα χρειαζόμαστε ακόμη ενάμιση χρόνο προετοιμασίας. Επομένως, πρέπει ήδη να το σκεφτούμε. Δεν το ξεκινήσαμε εμείς αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε εξέλιξη των γεγονότων. Και, σας διαβεβαιώ, θα είμαστε έτοιμοι».

