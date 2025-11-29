Δύο νέα κοιτάσματα που χαρακτηρίζονται «υπεργίγαντα» εντοπίστηκαν στην Κίνα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον συνολικό τους χρυσό σε περισσότερους από 2.000 τόνους. Εφόσον επιβεβαιωθούν, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανακάλυψη χρυσού που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Το πρώτο κοίτασμα, Wangu στην επαρχία Χουνάν, αποκαλύφθηκε στα τέλη του 2024 από το Xinhua και ήδη θεωρείται «supergiant». Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 300 τόνους βεβαιωμένων αποθεμάτων έως τα 2.000 μέτρα βάθος, με το συνολικό δυναμικό να ενδέχεται να υπερβαίνει τους 1.000 τόνους σε μεγαλύτερα βάθη. Η αξία του υπολογίζεται στα 600 δισ. γιουάν (περίπου 83 δισ. δολάρια), υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της ποσότητας είναι εξορύξιμο.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό χαρακτηρίζεται το κοίτασμα Dadonggou στη Λιαονίνγκ, όπου κυβερνητικές ενημερώσεις ανεβάζουν τον πιθανό πόρο κοντά στους 1.500 τόνους, σαφώς περισσότερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Η ανακάλυψη έγινε από την Πέμπτη Γεωλογική Μεραρχία της επαρχίας, η οποία διαπίστωσε ότι διάσπαρτες ενδείξεις χρυσού των δεκαετιών του ’80 αποτελούν στην πραγματικότητα ένα ενιαίο κοίτασμα μήκους 3 χιλιομέτρων και πλάτους 1,5 χιλιομέτρου.

Παρότι η περιεκτικότητα του μεταλλεύματος θεωρείται χαμηλή (0,3–1 ppm), οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ανάκτηση χρυσού μπορεί να φθάσει σε ποσοστά 65% έως 91%. Η γεωλογική του θέση, δίπλα στο μεγάλο τεκτονικό ρήγμα Tan-Lu, ενισχύει την υπόθεση ότι παρόμοια κοιτάσματα ενδέχεται να παραμένουν αδιάγνωστα σε άλλες περιοχές.

Οι ανακαλύψεις έρχονται σε μια χρονική στιγμή που ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι η παγκόσμια παραγωγή χρυσού πιθανόν να έχει κορυφωθεί ήδη από το 2018. Παρ’ όλα αυτά, νέα επιστημονικά ευρήματα συνεχίζουν να ανατρέπουν τις προβλέψεις, από μονοατομικό «goldene» στη Σουηδία μέχρι θεωρίες για τον ρόλο των σεισμών στον σχηματισμό χρυσών κοιτασμάτων.

Παρά τον ενθουσιασμό, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία για τα κινεζικά κοιτάσματα παραμένουν προκαταρκτικά. Πιο αναλυτικές γεωλογικές εκθέσεις αναμένονται τους επόμενους μήνες, ενώ τα μεγάλα κοιτάσματα Καναδά και ΗΠΑ συνεχίζουν να διατηρούν την παγκόσμια πρωτιά.

Η σχετική μελέτη για το Dadonggou δημοσιεύθηκε στο China Mining Magazine.

