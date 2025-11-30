Η ένταση στη Βενεζουέλα κλιμακώθηκε το Σάββατο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη χώρα πρέπει να θεωρείται κλειστός, ενώ παράλληλα πηγές που επικαλείται το βραζιλιάνικο CNN ανέφεραν ότι ένα κυβερνητικό αεροσκάφος προσέγγισε τα σύνορα με τη Βραζιλία, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Νικολάς Μαδούρο επέβαινε σε αυτό.

Avião que já foi usado por Maduro viaja para fronteira com o Brasil https://t.co/2UII9aGwj5 November 29, 2025

Φήμες για φυγή του προέδρου της Βενεζουέλας από τη Βενεζουέλα πυροδότησαν οι κινήσεις κρατικού αεροσκάφους, λίγες ώρες μετά την οδηγία του Τραμπ για κλείσιμο του εναέριου χώρου από τις ΗΠΑ.

Το κρατικό αεροσκάφος Conviasa, ένα Airbus A-319, αναχώρησε από το Καράκας και προσγειώθηκε στη Σάντα Έλενα ντε Ουαϊρέν, μόλις 250 χλμ. από τη Ροράιμα, πριν επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Το αεροσκάφος συνήθως εξυπηρετεί υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος και έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι ο Μαδούρο επέβαινε στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ADSB Exchange, η οποία παρακολουθεί τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος αναχώρησε από το Καράκας και πέταξε προς τα σύνορα με την πολιτεία Ροράιμα της Βραζιλίας πριν επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Το YV2984 ανήκει στον στόλο του καθεστώτος της Βενεζουέλας και έχει υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Μάρτιο του 2020, το αεροσκάφος καταγράφηκε στον κατάλογο κυρώσεων της Ofac (Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ), κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να κατασχεθεί εάν εισέλθει σε αμερικανικό ή συμμαχικό έδαφος.

Αν και το αεροσκάφος ανήκει στο καθεστώς, δεν είναι το μόνο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο. Δεν υπάρχουν επίσης στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο δικτάτορας βρισκόταν στο συγκεκριμένο αεροσκάφος κατά την πτήση προς τα σύνορα με τη Βραζιλία.

Ο διεθνής αναλυτής του CNN, Lourival Sant’Anna, ανέφερε ότι, σύμφωνα με στρατιωτικές και πολιτικές πηγές, ο Μαδούρο δεν έχει επικοινωνήσει με τις βραζιλιάνικες αρχές. Η διοίκηση του βραζιλιάνικου στρατού στα σύνορα επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδεικνύουν πιθανή διαφυγή του Βενεζουελάνου προέδρου ή απόπειρας παράνομης εισόδου Βενεζουελάνων αξιωματούχων στη Βραζιλία.

Ο Τραμπ κλείνει τον εναέριο χώρο πάνω από τη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο (29/11) ότι ο εναέριος χώρος πάνω από τη Βενεζουέλα θεωρείται πλέον κλειστός. Στην ανάρτησή του στο Truth Social δήλωσε ότι «όλες οι αεροπορικές εταιρείες, πιλότοι, έμποροι ναρκωτικών και διακινητές ανθρώπων, να θεωρήσουν τον εναέριο χώρο πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα ως πλήρως κλειστό.

Η ανάρτηση του Τραμπ στα social media ακολούθησε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και του Βενεζουελάνου ηγέτη την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η κίνηση του Τραμπ να κλείσει ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας αιφνιδίασε ακόμη και εμπλεκόμενους στην υπόθεση καθώς δεν τους είχε γνωστοποιηθεί και ενημερώθηκαν από την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με ανώτατές πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Η Βενεζουέλα αντέτεινε ότι αυτή η απόφαση αποτελεί μια «αποικιοκρατική απειλή» που αποσκοπεί στην υπονόμευση της εθνικής κυριαρχίας και καταδίκασε την ενέργεια ως «παράνομη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα κατά του λαού της Βενεζουέλας».

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ διατυπώνεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση στη Βενεζουέλα με μεγάλη ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών τους στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, και επικαλούνται χερσαία πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των καρτέλ των ναρκωτικών.

Θρίλερ στη Βενεζουέλα μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου από ΗΠΑ – Αιφνιδιαστικό τελεσίγραφο του Τραμπ στον Μαδούρο

Η Βενεζουέλα “απορρίπτει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το μήνυμα που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον πρόεδρο Τραμπ, “στο οποίο ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει με εξωεδαφικό τρόπο την παράνομη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα” συνεχίζει η ανακοίνωση, τονίζοντας ότι ο Τραμπ “προσπαθεί με παράδοξο τρόπο να δώσει εντολές και να απειλήσει την κυριαρχία του εθνικού εναέριου χώρου, την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια της αεροπορίας και την πλήρη κυριαρχία του κράτους της Βενεζουέλας”.

“Αυτό το είδος δηλώσεων συνιστά εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πλέον βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και εντάσσεται σε μια συνεχή πολιτική επιθετικότητας κατά της χώρας μας”, προσθέτει το υπουργείο.

Επιπλέον, το Καράκας εκτιμά ότι με αυτήν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσινγκτον “αναστέλλει μονομερώς τις πτήσεις που μεταφέρουν Βενεζουελάνους μετανάστες οι οποίες πραγματοποιούνται τακτικά και κάθε εβδομάδα στο πλαίσιο του επαναπατρισμού Βενεζουελάνων” παράτυπων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

“Μέχρι σήμερα, 75 πτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί για τον επαναπατρισμό 13.956 ανθρώπων”, υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση. Οι πτήσεις αυτές συνεχίζονταν παρά την κρίση μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί συγκεκριμένα τη Βενεζουέλα ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αμερικανική αγορά.

Το Καράκας διαψεύδει και επιμένει στο γεγονός ότι ο πραγματικός στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος και ο έλεγχος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Σήμερα, το αεροδρόμιο Μαϊκετία, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, λειτουργούσε κανονικά, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που είδε αρκετές προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.

Η Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους του προέδρου Ρότζερ Γουίκερ και του επικεφαλής της μειοψηφίας Τζακ Ριντ, στην οποία αναφέρεται ότι οι δύο γερουσιαστές «είναι ενήμεροι για τις πρόσφατες αναφορές σχετικά με τα φερόμενα επακόλουθα πλήγματα εναντίον ύποπτων σκαφών ναρκοδιακίνησης στη νότια Καραϊβική». Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι έχουν ήδη «δώσει εντολή για άμεση επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Άμυνας» προκειμένου να διαπιστωθούν τα γεγονότα γύρω από τα συγκεκριμένα περιστατικά.

