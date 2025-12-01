Η Airbus ανακοίνωσε ότι η μεγάλη πλειονότητα από τα περίπου 6.000 αεροσκάφη A320 που είχαν επηρεαστεί από την ευπάθεια στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία έχουν ήδη λάβει την απαιτούμενη αναβάθμιση λογισμικού μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λιγότερα από 100 αεροσκάφη απομένουν να υποβληθούν στην αναβάθμιση λογισμικού προτού μπορέσουν να επιστρέψουν σε υπηρεσία.

«Η Airbus ζητά συγγνώμη για τυχόν προβλήματα και καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στους επιβάτες και τις αεροπορικές εταιρείες λόγω αυτού του γεγονότος. Η εταιρεία ευχαριστεί τους πελάτες της, τις αρχές, τους υπαλλήλους της και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υποστήριξή τους στην εφαρμογή αυτών των μέτρων και για την κατανόησή τους όσον αφορά την απόφαση της Airbus να θέσει την ασφάλεια πάνω από κάθε άλλη παράμετρο» αναφέρει η ανακοίνωση.

Περίπου 6.000 αεροπλάνα της Airbus -κυρίως A320 και λιγότερα άλλων τύπων- πρέπει να αντικαταστήσουν επειγόντως λογισμικό ελέγχου ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία.

Η εταιρεία ενημέρωσε την Παρασκευή τους πελάτες της σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν αεροσκάφη της «οικογένειας» των Α320 να σταματήσουν τις πτήσεις πριν γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις μετά την ανάλυση περιστατικού που «αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία θα μπορούσε να αλλοιώσει απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης».

Το πρόβλημα που επηρεάζει τα αεροσκάφη είναι ότι η έντονη ηλιακή και η κοσμική ακτινοβολία σε μεγάλα υψόμετρα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του υπολογιστή ELAC, ο οποίος ελέγχει τα πηδάλια και τα πτερύγια. Πρόκειται για αεροδυναμικές επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για να κάνουν το αεροσκάφος να ανυψώνεται ή να κατεβαίνει ή να στρίβει.

Η οικογένεια A320 χρησιμοποιεί την τεχνολογία «fly by wire». Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άμεση μηχανική σύνδεση μεταξύ των χειριστηρίων στο πιλοτήριο και των τμημάτων του αεροσκάφους που ελέγχουν την πτήση. Οι ενέργειες του πιλότου «ερμηνεύονται» από υπολογιστές, οι οποίοι είναι αυτοί που στην πραγματικότητα «πιλοτάρουν» το αεροσκάφος.

