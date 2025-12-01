Τη Δευτέρα, οι Αρχές του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν ότι οι έρευνες συνεχίζονται στα επτά κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court στο Τάι Πο, όπου σημειώθηκε η πιο θανατηφόρα πυρκαγιά των τελευταίων 75 ετών.

Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 151, ενώ περίπου 40 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας του Χονγκ Κονγκ, Έρικ Τσαν, δήλωσε ότι επτά από τα 20 δείγματα του προστατευτικού διχτυού που χρησιμοποιήθηκε στις σκαλωσιές γύρω από τους πύργους του συγκροτήματος δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Τσαν, οι αρχικοί έλεγχοι είχαν δείξει ότι τα υλικά ήταν σύμφωνά με τις προδιαγραφές, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι τοποθετήθηκαν φθηνότερα και μη πιστοποιημένα υλικά σε δυσπρόσιτα σημεία ώστε να μην εντοπιστούν. Ο Τσαν χαρακτήρισε την πρακτική αυτή «ντροπιαστική πράξη» και πρόσθεσε: «Ενδιαφέρονταν μόνο να βγάλουν χρήματα σε βάρος της ζωής των ανθρώπων».

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς έχουν συλλάβει μέχρι στιγμής 13 άτομα για την τραγωδία, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και ενός συμβούλου μηχανικού μιας κατασκευαστικής εταιρείας, και έχουν «ξεκινήσει αμέσως ολοκληρωμένη έρευνα προς την κατεύθυνση της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας».

Καθώς αυξάνονται οι καταγγελίες για παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας, οι κάτοικοι αναρωτιούνται γιατί κανένας αξιωματούχος δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει συνέπειες. Αντ’ αυτού, δύο πολίτες φέρεται να έχουν συλληφθεί από την εθνική αστυνομία ασφαλείας.

Ένας εξ αυτών, ο Μάιλς Κουάν, φοιτητής από το Χονγκ Κονγκ, συνελήφθη το Σάββατο σχετικά με μια διαδικτυακή αίτηση που περιελάμβανε «τέσσερα αιτήματα» για εγγυημένη υποστήριξη των θυμάτων και λογοδοσία όσων ευθύνονται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διεφθαρμένων ή υπαίτιων κυβερνητικών αξιωματούχων.

