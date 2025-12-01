

Φρικτό τέλος είχε το θρίλερ εξαφάνισης της influencer ομορφιάς, Στέφανι Πίπερ, καθώς βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε δάσος της Σλοβενίας.

Όπως μεταδίδει το FoxNews, επικαλούμενο την Kronen Zeitung, ο πρώην σύντροφος της, που συνελήφθη ως ύποπτος για την εξαφάνισή της, φέρεται να ομολόγησε ότι αφού την στραγγάλισε, την έβαλε σε βαλίτσα και την έθαψε στο δάσος.

Τα μηνύματα που έστειλε η influencer σε φίλη της



Η 31χρονη influencer εξαφανίστηκε μετά από πάρτι που έδωσε το παρών. Τότε, φέρεται να έστειλε μήνυμα σε μια φίλη της λέγοντας ότι έφτασε στο σπίτι με ασφάλεια, ωστόσο, λίγο μετά σε άλλο μήνυμα έγραψε ότι νόμιζε πως κάποιος ήταν στη σκάλα. Οι γείτονες φέρεται να κατέθεσαν ότι άκουσαν φωνές και ότι είδαν τον πρώην της στο κτίριο.

Οικογένεια και φίλοι όταν δεν μπόρεσαν να την εντοπίσουν, ενημέρωσαν τις αρχές, δηλώνοντας την εξαφάνισή της.

Ο πρώην της συνελήφθη στη Σλοβενία, κοντά στο καμένο του αυτοκίνητο. Ο άνδρας εκδόθηκε στην Αυστρία και κατά την ανάκριση συμφώνησε να συνεργαστεί. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί και δύο συγγενείς του.

