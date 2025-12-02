Έναν… ηχηρό τρόπο βρήκε ο εκπρόσωπος της Ταϊβάν στη Φινλανδία (σ.σ. η Ταϊβάν είναι αναγνωρισμένη μόνο από 11 κράτη) Φρέντι Λιμ για να ενισχύσει τους δεσμούς του με τον πολιτικό κόσμο της Σκανδιναβικής χώρας.

Ο Λιμ έλαβε μέρος στο «F:F:F-Formosa:Finland:Fest», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Ελσίνκι με τη heavy metal μπάντα του Chthonic με τα αποτελέσματα, όπως δήλωσε ο ίδιος, να είναι ανέλπιστα καλά.

Heavy metal diplomacy: Taiwan's representative to Finland, Freddy Lim, performed with his metal band Chthonic at a music festival in Helsinki, with his wife joining him on guitar.



The event was part of a Taiwan–Finland cultural exchange.



🇹🇼🇫🇮 pic.twitter.com/hRhUw3Q57K December 1, 2025

Όπως εξήγησε στο CNA, η εκδήλωση προσέλκυσε ασυνήθιστα μεγάλη συμμετοχή από Φινλανδούς πολιτικούς, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν δείξει μέχρι τότε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δραστηριότητες σχετικές με την Ταϊβάν.

«Κάθε φορά που τους προσκαλούσαμε στις εκδηλώσεις μας, πάντα έλεγαν ότι δεν μπορούσαν να παρευρεθούν ή απλά δεν απαντούσαν» είπε ο Λιμ. Ωστόσο όταν έγινε γνωστή η συναυλία «μερικοί ρώτησαν ακόμη και μια εβδομάδα πριν από την εκδήλωση αν μπορούσαν να φέρουν περισσότερους φίλους».

Περιγράφοντας τη συναυλία ως μέρος της εξελισσόμενης διπλωματικής στρατηγικής της Ταϊβάν, ο Λιμ είπε ότι δημιούργησε μια γέφυρα που συνδέει τη χώρα του με τον κόσμο μέσω της ευαισθησίας και όχι της λογικής.

Tervetuloa! Moi kaikille. Tervehdin teitä Taiwanin presidentin ja kansan puolesta! Olen Taiwanin-suurlähettiläs Freddy Lim! pic.twitter.com/gOwjIjRJ3B November 29, 2025

Ο 49χρονος Λιμ, ο οποίος πριν ασχοληθεί με την πολιτική ήταν μέλος των Chthonic, διετέλεσε βουλευτής σε δύο θητεία μεταξύ 2016 και 2024 και ήταν συνιδρυτής του κόμματος της Νέας Δύαμης πριν να ενταχθεί στο κυβερνών Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα τον Νοέμβριο του 2023.

It was an honor to see a full house of metalheads and distinguished guests standing together with Taiwan, sharing our spirit and solidarity. And while we’re often in the spotlight for advanced chips and other serious topics, we also want to show our lively, vibrant side! pic.twitter.com/tCHlp2o34k — Freddy Lim 林昶佐 (@FreddyLim) November 29, 2025

