Ακραία πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τη Σρι Λάνκα και ευρύτερα τη Νοτιοανατολική Ασία, με τον αριθμό των νεκρών να έχει πλέον ξεπεράσει τους 1.200, καθώς συνεχίζεται η μάχη για την παροχή βοήθειας στους επιζώντες.

Στην Ινδονησία, όπου οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 650 ανθρώπους, ενώ ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπισθεί, επείγει πλέον η μεταφορά τροφίμων στους πληγέντες σε πολλές ζώνες που είναι πλήρως αποκλεισμένες.

Οι καταρρακτώδεις βροχές των μουσώνων, σε συνδυασμό με δύο διαφορετικούς τροπικούς κυκλώνες την περασμένη εβδομάδα, προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις σε ολόκληρη τη Σρι Λάνκα και σε ορισμένες περιφέρειες της Σουμάτρας (Ινδονησία), της νότιας Ταϊλάνδης και της βόρειας Μαλαισίας.

Ο απολογισμός στην Ινδονησία αυξήθηκε σε 659 νεκρούς και 475 αγνοουμένους, ενώ ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών.







Σρι Λάνκα: Τα ακραία φαινόμενα έχουν πλήξει 1,5 εκατομμύριο κατοίκους

Στη Σρι Λάνκα, 410 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο και 336 αγνοούνται, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (DMC) της Σρι Λάνκα, ενώ έχουν πληγεί 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή προκαλεί πιο έντονες βροχοπτώσεις επειδή η πιο ζεστή ατμόσφαιρα περιέχει περισσότερη υγρασία και οι πιο υψηλές θερμοκρασίες στους ωκεανούς ενισχύουν περαιτέρω τις καταιγίδες.

Μολονότι η βροχή έχει σταματήσει, επιτρέποντας στα νερά να αποσυρθούν εν μέρει, η καταστροφή έχει αφήσει πίσω της ένα τοπίο ερήμωσης και οι επιζώντες, σε σοκ, αντιμετωπίζουν πλέον τεράστιες δυσκολίες για να βρουν τροφή ή πόσιμο νερό.

Στην περιφέρεια του Ατσέχ, στο δυτικό άκρο της Σουμάτρα, όσοι έχουν τα μέσα δημιουργούν αποθέματα τροφίμων φοβούμενοι ελλείψεις.

Τα τρόφιμα είναι πλέον τόσο σπάνια ώστε καταγράφεται έκρηξη των τιμών. «Μόνο οι πιπεριές κοστίζουν πλέον μέχρι 300.000 ρουπίες (15,5 ευρώ) το κιλό, οι άνθρωποι κάνουν αγορές πανικού», λέει ο 29χρονος Έρνα Μαρντχία που περιμένει σε μια μεγάλη ουρά σε πρατήριο βενζίνης στην Μπάντα Ατσέχ.

Χθες, Δευτέρα, η κυβέρνηση της Ινδονησίας ανακοίνωσε πως στέλνει 34.000 τόνους ρύζι και 6,8 εκατομμύρια λίτρα μαγειρικό λάδι στις τρεις επαρχίες που έχουν πληγεί περισσότερο: την Ατσέχ, τη Βόρεια Σουμάτρα και τη Δυτική Σουμάτρα.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ανέφεραν πως προσπαθούν να διοχετεύσουν τη βοήθεια προς τις πληγείσες περιοχές, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι τοπικές αγορές αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης και ότι οι τιμές των διαθέσιμων προϊόντων έχουν τριπλασιασθεί.

Στις διάφορες επαρχίες της Σουμάτρα, ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 472 ανθρώπων ενώ 2.600 έχουν τραυματισθεί.

Μια άλλη καταιγίδα προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις στη Σρι Λάνκα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που στοίχισαν στη ζωή σε τουλάχιστον 410 ανθρώπους, στη χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει υποστεί το νησί αυτό της Νότιας Ασίας μετά το τσουνάμι του 2004.

Οι βροχές έχουν σταματήσει σε όλη τη χώρα, όμως εξακολουθούν να ισχύουν οι συναγερμοί για κατολισθήσεις στο μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής περιφέρειας που επλήγη περισσότερο, ανέφεραν οι αρχές της Σρι Λάνκα.

