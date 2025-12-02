Μια ομάδα 10 ευρωπαϊκών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών ING, UniCredit και BNP Paribas, σχημάτισαν κοινοπραξία για την κυκλοφορία ενός stablecoin συνδεδεμένου με το ευρώ. Μια κίνηση που ταράσσει τα νερά για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ευελπιστεί να αντισταθμίσει την κυριαρχία των ΗΠΑ στις ψηφιακές πληρωμές.

Στις ΗΠΑ οι εκδόσεις ψηφιακών κρυπτονομισμάτων σχεδιάζονται και αυτός είναι ένας τρόπος ώστε η κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιχειρεί να χρηματοδοτήσει φθηνότερα το χρέος της.

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με έδρα το Άμστερνταμ, με την επωνυμία qivalis, θα είναι ο Jan-Oliver Sell, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν στην Coinbase στη Γερμανία. Ο επικεφαλής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της ING, Floris Lugt, θα είναι ο οικονομικός διευθυντής και ο πρώην πρόεδρος της NatWest, Howard Davies, θα είναι πρόεδρος, δήλωσε η ομάδα σε συνέντευξη Τύπου στο Άμστερνταμ .

Οι τράπεζες που συμμετείχαν στο έργο, το οποίο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο, ήταν αρχικά οι ING, UniCredit, Banca Sella , KBC (KBC.BR), DekaBank, Danske Bank, SEB Caixabank και Raiffeisen Bank International. Η BNP Paribas έχει επίσης ενταχθεί στον όμιλο, δήλωσε ο Lugt την Τρίτη.

