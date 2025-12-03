Οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν χθες Τρίτη στο Βόρειο Κορντοφάν, πολιτεία στο νότιο τμήμα του Σουδάν, όπου βρίσκονται άφθονα κοιτάσματα πετρελαίου, με κατοίκους της πολιτειακής πρωτεύουσας Ελ Ομπάιντ να δηλώνουν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εξερράγη κοντά στο διοικητήριο μονάδας του τακτικού στρατού.

Κάτοικος της Ελ Ομπάιντ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, εξαιτίας του φόβου πως θα υποστεί αντίποινα, είπε πως είδε καπνό να υψώνεται από την περιοχή έπειτα από πλήγμα με στόχο τη βάση της 5ης μεραρχίας των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων (ΣΕΔ).

Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε έκρηξη και είδε καπνό να υψώνεται από την κατεύθυνση του στρατοπέδου.

Στην Ελ Ομπάιντ, κάπου 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσα Χαρτούμ, βρίσκεται αεροδρόμιο κι η πόλη βρίσκεται πάνω σε οδικό άξονα καίριας σημασίας, που συνδέει την πρωτεύουσα με την αχανή περιοχή Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν.

Μάχες ξανάρχισαν ταυτόχρονα στην Μπαμπανούσα, 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ελ Ομπάιντ, η οποία χαρακτηρίζεται το τελευταίο οχυρό του τακτικού στρατού στην πολιτεία Δυτικό Κορντοφάν.

Χθες οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο το οποίο εικονίζει μαχητές τους στο εσωτερικό βάσης που κατά τους παραστρατιωτικούς είναι αυτή της 22ης μεραρχίας πεζικού — ή αλλιώς το γενικό αρχηγείο του στρατού στην πόλη.

Οι ΣΕΔ διέψευσαν χθες πως απώλεσαν την Μπαμπανούσα, διαβεβαιώνοντας ότι απώθησαν νέα επίθεση των ΔΤΥ την προηγουμένη.

Ο τακτικός στρατός κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς ότι εξαπολύουν πλήγματα χρησιμοποιώντας drones και πυροβολικό και συνεχίζουν τις εφόδους παρά την υποτιθέμενη μονομερή κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από τον αρχηγό των ΔΤΥ, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Οι ΔΤΥ ενεπλάκησαν σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό στα μέσα του Απριλίου του 2023. Στα τέλη του Οκτωβρίου κυρίευσαν την Ελ Φάσερ, το έσχατο οχυρό του στρατού στο Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν.

Η κατάληψη του Νταρφούρ από τους παραστρατιωτικούς συνοδεύτηκε από σφαγές, σεξουαλική βία μαζικής κλίμακας, απαγωγές και λεηλασίες, που πυροδότησαν διεθνείς εκκλήσεις να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός.

Η επικράτηση των ΔΤΥ στο Νταρφούρ τους επέτρεψε να επικεντρώσουν πλέον τις επιχειρήσεις τους στο νότιο τμήμα της χώρας, πλούσιο σε πετρέλαιο.

Το Κορντοφάν, περιοχή με έκταση σχεδόν ίση με αυτήν όλης της επικράτειας της Γαλλίας, έχει μετατραπεί σε πεδίο άγριων μαχών, με τον τακτικό στρατό να προσπαθεί να απωθήσει στοιχεία των ΔΤΥ από τομέα όπου βρίσκεται οδικός άξονας στρατηγικής σημασίας, ο οποίος συνδέει την πρωτεύουσα Χαρτούμ με το Νταρφούρ.

Παράλληλα, οι διεθνείς προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος μοιάζουν για ακόμη μια φορά να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχόταν πως θα εργαστεί για να αποκατασταθεί η ειρήνη, αφού τον παρότρυνε να εμπλακεί ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

