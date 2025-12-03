Η διατύπωση ότι ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για το Ουκρανικό δεν είναι σωστή, δήλωσε ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας τις χθεσινές πεντάωρες συνομιλίες του Ρώσου ηγέτη με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζέραντ Κούσνερ. Ο Πεσκόφ εξέφρασε την υψηλή εκτίμηση του Κρεμλίνου στην «πολιτική βούληση του Προέδρου Τραμπ να συνεχίσει να αναζητεί διεξόδους για την ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία» και ευγνωμοσύνη για «τις προσπάθειες της διοίκησης Τραμπ».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου «τέτοιου είδους απευθείας ανταλλαγή απόψεων έγινε για πρώτη φορά. Όπως ειπώθηκε χθες, κάτι έγινε δεκτό, κάτι επισημάνθηκε ως μη αποδεκτό. Αυτή είναι φυσιολογική διαδικασία εργασίας, αναζήτηση συμβιβασμού».

Η παραγωγικότητα των συνομιλιών, πρόσθεσε, θα είναι υψηλότερη εάν τηρηθεί ο κανόνας της σιωπής κατά τη διάρκειά τους. Για τον λόγο αυτό, είπε, η ρωσική πλευρά «δεν θα προσθέσει τίποτε περισσότερο», καθώς «εμείς στην περίπτωση αυτή δεν είμαστε υποστηρικτές της διπλωματίας των μεγαφώνων, αλλά βλέπουμε επίσης ότι και οι Αμερικανοί τηρούν αυτή την αρχή», γι’ αυτό και ο κ. Πεσκόφ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ, όπως και η Ρωσία «δεν θα διαδώσουν λεπτομέρειες για τις συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία». Αρνήθηκε ωστόσο να χαρακτηρίσει τα τέσσερα νέα έγγραφα, που παραδόθηκαν από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές.

Σύμφωνα με τον Ντ. Πεσκόφ «είμαστε έτοιμοι να συναντιόμαστε τόσο όσο απαιτηθεί ώστε να επιτευχθεί η ειρηνική διευθέτηση», ενώ σχετικά με μια πιθανή τηλεφωνική συνομιλία των Προέδρων Πούτιν και Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ως συνήθως ότι αυτή «είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή, υπάρχει δυνατότητα να οργανωθεί γρήγορα».

Υπενθύμισε τις δηλώσεις του Γιούρι Ουσακόφ, βοηθού του Ρώσου Προέδρου για διεθνή ζητήματα, ότι «ειδικά σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων πρέπει να επιτευχθούν ορισμένα αποτελέσματα, τα οποία κατόπιν θα καταστούν βάση για τις επαφές σε υψηλό επίπεδο».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών της ρωσικής Κρατικής Δούμας (Κάτω Βουλής) Λεονίντ Σλούτσκι, οι επιτυχίες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στα μέτωπα της Ουκρανίας εξαναγκάζουν τους δυτικούς πολιτικούς, που έως πρόσφατα έστεκαν σε ρωσοφοβικές θέσεις, να ταλαντεύονται, γι’ αυτό και τον χαρακτήρισε «σημαντικότατο και ισχυρότατο παράγοντα» στην πορεία των διαπραγματεύσεων.

Μεταξύ των πολλών άρθρων και σχολίων, που αφιερώνουν οι Ρώσοι αξιωματούχοι και τα ρωσικά ΜΜΕ στις χθεσινές ρωσοαμερικανικές διαβουλεύσεις, ξεχωρίζει και η πληροφορία του ρωσικού δικτύου Sputnik Λευκορωσίας ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, που συνόδευσε τον Στιβ Γουίτκοφ στη συνάντηση με τον Β. Πούτιν στο Κρεμλίνο, είναι απόγονος οικογένειας Εβραίων της Λευκορωσίας, οι οποίοι διασώθηκαν από Λευκορώσους παρτιζάνους του σοβιετικού Κόκκινου Στρατού. Το Δεκέμβριο του 1941 ο πατριάρχης της οικογένειας Ζέιντελ Κούσνερ δραπέτευσε με τις θυγατέρες του από γκέτο στη Λευκορωσία και κατευθύνθηκε στις γραμμές της ομάδας των Μπελσκίχ, που αριθμούσαν περί τους 1200 άνδρες, ήταν διάσημοι στην περιοχή γιατί φυγάδευαν αμάχους και πραγματοποιούσαν δολιοφθορές εναντίον των Γερμανών Ναζί και των συνεργατών τους. Η κόρη του Κούσνερ, Ράγια γνωρίστηκε κατά τη ζωή τους με τους παρτιζάνους αντάρτες με τον μελλοντικό της σύζυγο Γιόζεφ Μπερκόβιτς, ο οποίος πριν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ άλλαξε το επίθετό του σε Κούσνερ. Ο γιος τους Τσαρλς Κούσνερ έγινε εκατομμυριούχος στις ΗΠΑ και μετά το γάμο του γιου του Τζάρεντ με την Ιβάνκα Τραμπ, έγινε συμπέθερος του σημερινού Προέδρου των ΗΠΑ. Μάλιστα άρχισε από το 1989 να επισκέπτεται τακτικά τη Λευκορωσία με σκοπό να δείχνει στους εγγονούς του το κελί τους και την καθημερινή τους ζωή στο γκέτο, όπου σήμερα λειτουργεί μουσείο.

ΚΥΠΕ