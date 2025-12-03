Οι συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών διαπραγματευτών και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την Ουκρανία στη Μόσχα, χαρακτηρίστηκαν «παραγωγικές», χωρίς όμως να σημειωθεί σημαντική πρόοδος, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους.

Στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Μόσχα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο τους απαθανατίστηκαν στην Κόκκινη Πλατεία πριν από τη σύνοδο, ενώ ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε την πόλη «μεγαλειώδη» σε συνομιλία με τον Πούτιν.

Σύμφωνα με το Sky News, στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης ο Ρώσος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ και ο επενδυτικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ. Η διάρκεια της συνάντησης ξεπέρασε τις πέντε ώρες και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Παρά το γεγονός ότι δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες, ο Ντμίτριεφ περιέγραψε τη συνάντηση με μία μόνο λέξη: «παραγωγική», ενώ ο Ουσάκοφ τη χαρακτήρισε «χρήσιμη και εποικοδομητική».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας και οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας. Παράλληλα, εκτός από το αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης των 28 σημείων, η Ρωσία παρέλαβε τέσσερα επιπλέον έγγραφα από την αμερικανική πλευρά για περαιτέρω εξέταση.

Σύμφωνα με το BBC, o Ουσάκοφ τόνισε επίσης ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνομιλίες.

Σε γενικές γραμμές, οι συνομιλίες θεωρούνται χρήσιμες ως προς τον διάλογο, αλλά δεν οδήγησαν σε συμφωνία, ενώ οι περισσότερες λεπτομέρειες παραμένουν μυστικές.

Ωστόσο, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία, κυρίως στην περιοχή του Ντονμπάς, και ο Ουσάκοφ υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει λύση στην κρίση χωρίς συμβιβασμό». Η Ουκρανία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί την πλήρη παράδοση της περιοχής.

Ο Πούτιν απειλεί με πόλεμο την Ευρώπη

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να πολεμήσει σε περίπτωση που η Ευρώπη επιδιώξει σύγκρουση, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι άλλαξαν τις ειρηνευτικές προτάσεις με «απολύτως απαράδεκτες απαιτήσεις».

«Δεν σχεδιάζουμε να πολεμήσουμε με την Ευρώπη, το έχω πει εκατό φορές», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας όμως ότι «αν η Ευρώπη θέλει να ξεκινήσει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι άμεσα».

Η θέση της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρισκόταν την ίδια ημέρα στο Δουβλίνο, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Ιρλανδίας. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί ξανά με τον Τραμπ, ανάλογα με τα αποτελέσματα των συνομιλιών στη Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση «μια από τις πιο απαιτητικές αλλά και αισιόδοξες στιγμές» από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, τονίζοντας ότι η ειρήνη πρέπει να είναι αξιοπρεπής και δίκαιη και ότι «δεν πρέπει να γίνουν παιχνίδια πίσω από την πλάτη της Ουκρανίας».

Η βοήθεια της Ιρλανδίας

Η ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε βοήθεια 100 εκατ. ευρώ σε «μη θανατηφόρα υλικά» για την Ουκρανία, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό για φέτος στα 200 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει δράσεις για την αποκατάσταση και προστασία της ενεργειακής υποδομής και εκπαιδευτικά προγράμματα, ενισχύοντας τη διαδικασία της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία επιδιώκει εντός πενταετίας.

