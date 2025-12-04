Η ανησυχία για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία αυξάνεται διαρκώς, ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες, την ώρα που σχεδόν οι μισοί θεωρούν τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ως «εχθρό της Ευρώπης», σύμφωνα με τα στοιχεία νέας έρευνας.

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες για λογαριασμό της πλατφόρμας «Le Grand Continent» με έδρα το Παρίσι, αποτυπώνει μια ανήσυχη Ευρώπη, η οποία αισθάνεται ευάλωτη απέναντι σε γεωπολιτικές απειλές και ταυτόχρονα διατηρεί ισχυρή προσήλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Αυξανόμενη καχυποψία προς τον Τραμπ

Κατά μέσο όρο, το 48% των ερωτηθέντων στα εννέα κράτη –μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία– θεωρεί τον Τραμπ αντίπαλο της Ευρώπης. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στο Βέλγιο (62%) και τη Γαλλία (57%), ενώ χαμηλότερα εμφανίζονται σε Κροατία (37%) και Πολωνία (19%).

Παρά την αυξημένη καχυποψία, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Το 48% θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να ακολουθήσει στάση «συμβιβασμού» απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ.

Φόβοι των Ευρωπαίων για πόλεμο με τη Ρωσία

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η αντίληψη των Ευρωπαίων για τον κίνδυνο πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο. Το 51% θεωρεί υψηλή την πιθανότητα ανοιχτής σύγκρουσης με τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια, ενώ ένα ποσοστό 18% τη χαρακτηρίζει «πολύ υψηλή».

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι ενδεικτικές: στην Πολωνία, που συνορεύει με τη Ρωσία, το 77% βλέπει υψηλό κίνδυνο πολεμικής σύγκρουσης με τις δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν. Στη Γαλλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 54%, στη Γερμανία 51%, ενώ στην Πορτογαλία και την Ιταλία πέφτει στο 39% και 34% αντίστοιχα.

Έλλειψη εμπιστοσύνης στις εθνικές άμυνες

Το αίσθημα ευαλωτότητας είναι διάχυτο, με το 69% των Ευρωπαίων να δηλώνει πως η χώρα τους δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι σε μια πιθανή ρωσική επίθεση. Ακόμη και στη Γαλλία, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις αμυντικές δυνατότητες, μόλις το 44% πιστεύει ότι η χώρα μπορεί να ανταπεξέλθει.

Παράλληλα, μόνο το 12% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ιδιαίτερα απειλούμενο. Η τεχνολογική και ψηφιακή ασφάλεια αναδεικνύεται ως η πιο συχνή πηγή ανησυχίας (28%), ακολουθούμενη από ζητήματα στρατιωτικής ασφάλειας (25%).

Ισχυρή στήριξη στην ΕΕ – καθολική αποδοκιμασία του Brexit

Παρά το κλίμα ανασφάλειας, η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση παραμένει υψηλή: το 74% των πολιτών επιθυμεί την παραμονή της χώρας του στην ΕΕ. Η υποστήριξη κορυφώνεται σε Πορτογαλία (90%) και Ισπανία (89%), ενώ χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται σε Πολωνία (68%) και Γαλλία (61%).

Πέντε χρόνια μετά το Brexit, οι Ευρωπαίοι έχουν σαφή άποψη: το 63% θεωρεί ότι η αποχώρηση από την ΕΕ υπήρξε αρνητική για τη Βρετανία, ενώ μόλις 19% τη χαρακτηρίζει θετική.

Η δημοσκόπηση, όπως σημειώνει ο πολιτικός επιστήμονας Ζαν-Υβ Ντορμαζέν, αποτυπώνει «μια Ευρώπη που εισέρχεται σε εποχή κινδύνων, με έντονο αίσθημα αδυναμίας αλλά και ανάγκη για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστασία».

