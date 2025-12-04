Μια ασυνήθιστη και έντονα… δύσοσμη διαμαρτυρία ενάντια στην ανισοκατανομή του πλούτου πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τετάρτης αριστεροί ακτιβιστές στο πολυτελές ξενοδοχείο Ritz στο Μέιφερ του Λονδίνου, ρίχνοντας κοπριά αλόγων δίπλα στο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο του λόμπι.

Οι τρεις ακτιβιστές της ομάδας «Take Back Power» άδειασαν σακούλες με κοπριά αλόγων δίπλα στο εντυπωσιακό, ύψους περίπου οκτώ μέτρων, χριστουγεννιάτικο δέντρο στο λόμπι του ξενοδοχείου, που προσελκύει πελάτες με παχιά πορτοφόλια.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τους ακτιβιστές να εισέρχονται με βαλίτσες, τις οποίες άνοιξαν μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, αναποδογυρίζοντας πλαστικές σακούλες γεμάτες κοπριά. Το προσωπικό του ξενοδοχείου επενέβη άμεσα, απομακρύνοντάς τους από τον χώρο.

«Η ανισοκατανομή είναι σκ@τ@»: Το μήνυμα των ακτιβιστών

Εξω από το ξενοδοχείο, οι συμμετέχοντες στο συμβάν κάθισαν στο πεζοδρόμιο κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Φορολογήστε τους πλούσιους» και «Η ανισοκατανομή είναι σκ@τ@» («Inequality is s***»). Η οργάνωση, που αυτοπροσδιορίζεται ως ομάδα μη βίαιης πολιτικής ανυπακοής, ζητά τη δημιουργία μόνιμης συνέλευσης πολιτών με αρμοδιότητα «να φορολογεί τον ακραίο πλούτο και να διορθώσει τη Βρετανία».

Η 23χρονη ακτιβίστρια Έλεν Ρέντγουντ-Μπράουν δήλωσε ότι η ανισοκατανομή του πλούτου «κοστίζει ζωές», αναφέροντας τις πιέσεις στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ ο 65χρονος πρώην γιατρός και δημοσιογράφος Τομ Μπάρμπερ έκανε λόγο για «μια μικρή ελίτ που γίνεται συνεχώς πλουσιότερη εις βάρος της κοινωνίας».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε για περιστατικό «φθοράς ξένης περιουσίας». Κοπριά βρέθηκε στο λόμπι του ξενοδοχείου, ωστόσο δεν έγιναν συλλήψεις και η έρευνα συνεχίζεται.

Στα κοινωνικά δίκτυα, οι αντιδράσεις ήταν μικτές. Ορισμένοι χρήστες χαρακτήρισαν την ενέργεια των ακτιβιστώ «αξιοθρήνητη και γελοία», ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν τέτοιες κινήσεις βοηθούν πραγματικά τον δημόσιο διάλογο για την ανισοκατανομή του πλούτου.

