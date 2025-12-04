Όχι ένα και δύο αλλά 54 ζευγάρια Παλαιστινίων ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια μεγάλη τελετή, κάτω από τα ερείπια που προκάλεσε ο πόλεμος στη Γάζα.

Μπορεί η κατάπαυση του πυρός που επετεύχθη στη Γάζα με την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ να έχει αποδειχθεί εξαιρετικά εύθραυστη, όμως οι κάτοικοι βρήκαν τρόπο να γιορτάσουν, με τον ταυτόχρονο γάμο 54 ζευγαριών.

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε σε μια πλατεία στην Χαν Γιουνίς, περιτριγυρισμένοι από κατεστραμένα κτίρια και με τα σημάδια του πολέμου να είναι παντού εμφανή.

Palestinians gathered in the ruins of southern Gaza to celebrate a mass wedding of more than 50 couples, a rare moment of hope after two years of war and tragedy. pic.twitter.com/N1GkQjr7Tv — The Associated Press (@AP) December 3, 2025

Σε μισογκρεμισμένα σπίτια και σκηνές, γαμπροί ξυρίστηκαν και φόρεσαν κοστούμια. Νύφες χτενίστηκαν και φόρεσαν νυφικά, είδαν χαρά μετά από δύο χρόνια φρίκης. Τα δικαιώματά τους μέσα στον γάμο κάθε άλλο παρά κατοχυρωμένα είναι στο πλαίσιο του ισλαμιστικού καθεστώτος, αλλά την συγκεκριμένη ημέρα φάνηκαν πραγματικά χαρούμενες.

Οι πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας, κάνουν λόγο για 70.000 νεκρούς, στην πλειοψηφία τους άοπλοι.

Πολλές ακόμα χιλιάδες κατοίκων έχουν χάσει τις κατοικίες τους και προσπαθούν μέσα από τέτοιες αφορμές, να χτίσουν πάλι ένα είδος κανονικότητας, χωρίς ακόμα ο πόλεμος να έχει τελειώσει οριστικά.

Μέχρι να υλοποιηθεί η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ και τη διοίκηση της Γάζας αναλάβουν Παλαιστίνιοι της διασποράς και διεθνείς προσωπικότητες, η Χαμάς συνεχίζει να έχει τον έλεγχο στον θύλακα και φυσικά το κάθε κίνηση προϋποθέτει τη δική της έγκριση.

Παρά όλους αυτούς τους – διόλου αμελητέους – αστερίσκους, η ημέρα ήταν σπουδαία για τα 54 ζευγάρια που με το χαμόγελό τους επιβεβαιώσαν πως η ελπίδα μπορεί να μείνει ζωντανή ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

