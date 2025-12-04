Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) αποφάσισαν για την τύχη του Ισραήλ στη Εurovision μετά από ψηφοφορία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Παρά τις αντιδράσεις και τις απειλές χωρών για μποϊκοτάζ, τελικά θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία τον Μάιο.

Η Ισπανία, η Ολλανδία και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν, μετά την απόφαση να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει. Αναμένεται επίσης να αποχωρήσουν η Ισλανδία και η Σλοβενία.



Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 738 τάχθηκαν υπέρ της συμμετοχής της χώρας στον διαγωνισμό, έναντι 264 που ψήφισαν κατά. Από τα 1122 μέλη 120 δήλωσαν απόντες.

Τα μέλη συνεδρίασαν προκειμένου να συζητήσουν νέους κανόνες που έχουν καταρτιστεί, ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο κυβερνήσεις και τρίτα μέρη να προωθούν με τρόπο δυσανάλογο τραγούδια, με στόχο να επηρεάσουν ψηφοφόρους, μετά τη διαμάχη που ξέσπασε φέτος για τη δεύτερη θέση που κατέλαβε το Ισραήλ.

Εάν τα μέλη δεν πείθονταν πως οι κανόνες είναι επαρκείς, θα διεξαγόταν μια ψηφοφορία για τη συμμετοχή, όπως και έγινε, χωρίς να κατονομάζεται το Ισραήλ συγκεκριμένα.

✅ The new regulations have been approved by a large majority 🎉. EBU members will not hold another vote on the participation of members. Israel WILL compete in #Eurovision2026 #Eurovision #EurovisionGR #esc #esc2026 pic.twitter.com/5OwJpCBldi December 4, 2025

protothema.gr