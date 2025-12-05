Πανικός επικράτησε την Παρασκευή σε αεροδρόμιο της Βραζιλίας, όταν ξέσπασε φωτιά σε μηχάνημα φόρτωσης αποσκευών που βρισκόταν δίπλα σε Airbus A320 της LATAM. Οι φλόγες προκάλεσαν έντονο καπνό, ο οποίος κάλυψε την άτρακτο του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να τρομοκρατηθούν οι περίπου 180 επιβάτες που βρίσκονταν ήδη στην καμπίνα.

Όπως φαίνεται στα βίντεο, οι φλόγες άγγιξαν το αεροσκάφος που ήταν σε διαδικασία προετοιμασίας για απογείωση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι καπνοί από τη φωτιά πέρασαν στο αεροπλάνο με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός ανάμεσα στους 180 επιβάτες.

¡Qué susto! 😥 Me enteré de que un Airbus A320 de #LATAM se incendió en #Brasil tras aterrizar. Al parecer, una carretilla de equipaje provocó el fuego que llenó de humo la cabina. Afortunadamente, todos los pasajeros fueron evacuados a tiempo. ¡Un alivio! 🙏✈️ #Aviación pic.twitter.com/9lKORY6oo3 — WATCHTOWER (@news_24_365) December 5, 2025

Χάρη στην ψυχραιμία του πληρώματος οι 180 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροπλάνο χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

protothema.gr