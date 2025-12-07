Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 34 τραυματίστηκαν, με ορισμένους να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στη νότια Αλγερία το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας.

Φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος, που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν το λεωφορείο πράσινου χρώματος αναποδογυρισμένο, με την οροφή του να βρίσκεται στο έδαφος. Το λεωφορείο ήταν κοντά στον δρόμο στην κοινότητα Τιμπελμπάλα, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μπασάρ, στο Νότο της χώρας.

Un carnage routier a eu lieu ce samedi en Algérie. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans un accident d’autocar à Beni Abbès —> https://t.co/JcQzwgPHEm pic.twitter.com/sQscZBwms2 December 6, 2025

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο που συνδέει την Μπασάρ με την Τιντούφ, στο νότιο άκρο της Αλγερίας.

Ο πρόεδρος Αμπντελματζίντ Ταμπούν εξέφρασε τη «θλίψη» του για το δυστύχημα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο τροχαίο στην Αλγερία από την 15η Αυγούστου, όταν λεωφορείο έπεσε σε ποταμό κοντά στο Αλγέρι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 επιβαίνοντες σ’ αυτό.

