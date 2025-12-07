Νέα επίθεση Μασκ στην ΕΕ: Δεν είναι Δημοκρατία, πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί είναι προδότες

Νέα επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ με αναρτήσεις του στο X, μετά την επιβολή προστίμου ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X για παραβίαση κανόνων διαφάνειας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Δημοκρατία – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον γραφειοκρατία – των μη εκλεγμένων γραφειοκρατών!» αναφέρει ο δισεκατομμυριούχος.

Αναδημοσιεύει μάλιστα και το μήνυμα ενός άλλου χρήστη, ο οποίος αναφέρει ότι «Είναι ξεκαρδιστικό να διαβάζεις όλα αυτά τα tweets από Ευρωπαίους που λένε στους Αμερικανούς πολίτες να μην ανακατεύονται στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτοί είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι που έχουν περάσει κάθε στιγμή της τελευταίας δεκαετίας γράφοντας εμμονικά tweets εναντίον του Τραμπ!» με τον ίδιο να σχολιάζει «Πράγματι, υπάρχουν τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη που είναι προδότες του ίδιου του λαού τους».

Δείτε τις αναρτήσεις του:

Σύμφωνα με το Politico, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την επιβολή του προστίμου στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας της ΕΕ, έχασε την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου διαφημίσεων της πλατφόρμας. Η είδηση επιβεβαιώθηκε το πρωί της Κυριακής από τον επικεφαλής προϊόντων του X, Νικίτα Μπιέρ, ο οποίος ανέφερε: «Ο λογαριασμός διαφημίσεών σας έχει τερματιστεί».

Ο Μπιέρ κατηγόρησε την Επιτροπή ότι προσπάθησε να ενισχύσει τη δική της ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα σχετικά με το πρόστιμο στο X, προσπαθώντας «να εκμεταλλευτεί ένα κενό — για να δημοσιεύσει έναν σύνδεσμο που εξαπατά τους χρήστες να πιστεύουν ότι είναι ένα βίντεο και να αυξήσει τεχνητά την εμβέλειά του».

Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στην X την Πέμπτη για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), ο οποίος αποσκοπεί στον περιορισμό της διάδοσης παράνομου περιεχομένου. Οι παραβιάσεις περιλάμβαναν έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη βιβλιοθήκη διαφημίσεων της X και την απόφαση της εταιρείας να αλλάξει το μπλε σημάδι επαλήθευσης του εμπορικού της σήματος από μέσο επαλήθευσης σε μια «παραπλανητική» πληρωμένη λειτουργία.

«Η ειρωνεία της ανακοίνωσής σας» είπε ο Μπιέρ. «Η X πιστεύει ότι όλοι πρέπει να έχουν ίση φωνή στην πλατφόρμα μας. Ωστόσο, φαίνεται ότι πιστεύετε ότι οι κανόνες δεν πρέπει να ισχύουν για τον λογαριασμό σας».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικρίνει τον DSA και τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές, οι οποίοι εμποδίζουν τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως η Google, η Amazon και η Meta, να επεκτείνουν υπερβολικά τις διαδικτυακές τους αυτοκρατορίες.

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ έχει ήδη απειλήσει να διατηρήσει δασμούς 50% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, εκτός εάν η ΕΕ χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της.

protothema.gr