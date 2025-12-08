Στη Φλόριντα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανήλικων αγοριών, ενός 14χρονου και ενός 16χρονου, για την άγρια δολοφονία της 14χρονης Ντανίκα Τρόι, την οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο παρέσυραν σε δασική περιοχή, την πυροβόλησαν και στη συνέχεια έκαψαν το σώμα της, μετά από διαδικτυακή διαμάχη.

Η Τρόι εθεάθη για τελευταία φορά από τη μητέρα της στις 30 Νοεμβρίου και αναφέρθηκε ως αγνοούμενη την επόμενη μέρα γύρω στις 7 το πρωί. Σύμφωνα με την αστυνομία η δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της 30ης Νοεμβρίου με το πτώμα της να εντοπίζεται σε μια δασώδη περιοχή περίπου στις 11 το πρωί της 2ας Δεκεμβρίου.

Η 14χρονη Ντανίκα Τρόι που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας

Τη σορό εντόπισε ένας περαστικός με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν ότι η σορός ήταν πυροβολημένη με «πολλές σφαίρες» και καμένη.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία οι δύο δράστες και το θύμα ήταν «γνωστοί» από το σχολείο και είχαν τσακωθεί κατά τη διάρκεια των διακοπών της Ημέρας των Ευχαριστιών. Οι δύο ανήλικοι φέρονται να ήθελαν τη 14χρονη νεκρή επειδή τους είχε προσβάλει όταν μπλόκαρε τον λογαριασμό του Μπλέβινς στα social media και πρόσβαλε τον Γουίλιαμας αποκαλώντας τον «άχρηστο και μέλος συμμορίας».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ανώνυμο μάρτυρα, μεταδίδουν ότι οι δύο ανήλικοι «σχεδίασαν τη δολοφονία της Ντανίκα», αν και η αρχική τους πρόθεση ήταν να πυροβολήσουν το κορίτσι μόνο μία φορά χρησιμοποιώντας το όπλο της μητέρας του 16χρονυ, το οποίο είχε κλέψει ο ίδιος.

Ο 16χρονος Γκάμπριελ Γουίλιαμς που φέρεται να έκλεψε το όπλο της μητέρας του πριν τη δολοφονία

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο 14χρονος Μπλέβινς το βράδυ του φόνου επέστρεψε περίπου στις 11 το βράδυ στο σπίτι του λέγοντας στη μητέρα του ότι είχε βγει έξω για να καπνίσει τσιγάρα – αλλά εκείνη δεν μύρισε τσιγάρο πάνω του. Όταν ανακρίθηκε, δε, από τους αστυνομικούς, ο 14χρονος επιβεβαίωσε αρχικά ότι αυτός και η Ντανίκα «είχαν τσακωθεί» και στη συνέχεια είπε μόνο τη λέξη «δικηγόρος» όταν η συζήτηση στράφηκε σε αυτό που είχε συμβεί στο δάσος.

Από την πλευρά του ο 16χρονος Γουίλιαμς είπε στους αστυνομικούς, πριν συλληφθεί, ότι η 14χρονη κοπέλα είχε κάνει «επιθετικά σχόλια».

Ο 14χρονος Κιμάρι Μπλέβινς που συνελήφθη για τη δολοφονία της 14χρονης Ντανίκα

Οι δύο συλληφθέντες είχαν «συγκρούσεις» με τις αρχές στο παρελθόν ενώ δεν αποκλείεται να απαγγελθούν κατηγορίες και σε βάρος των γονιών τους για τη δολοφονία της Ντανίκα.

Στόχος της τοπικής αστυνομίας είναι οι δύο ανήλικοι να δικαστούν ως ενήλικες: «Ελπίζουμε να πάνε σε φυλακή για ενήλικες, που είναι το μέρος όπου πρέπει να πάνε. Αν διαπράξεις έγκλημα ενηλίκου, πρέπει να εκτίσεις την ποινή ενός ενήλικα»

