Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις πλήττουν την Αττάλεια, στη νότια μεσογειακή ακτογραμμή της Τουρκίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις τοπικές περιοχές.

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, kısa sürede sele dönüştü. Araçlar suya gömülerek ilerlemekte zorlandı, bazı sürücüler alt geçitte mahsur kaldı. Çok sayıda iş yerini su basarken, denizin rengi yoğun çamur akışı nedeniyle kahverengiye döndü. Yetkililer,… pic.twitter.com/Wy8lLBYhiB December 7, 2025

Σε «κίτρινο συναγερμό» τέθηκαν 22 επαρχίες, μεταξύ αυτών η Κωνσταντινούπολη, η Προύσα, το Κοτζαέλι, η Γιάλοβα, και το Μπαλίκεσιρ, αλλά και περιοχές της Ανατολίας και της Μαύρης Θάλασσας.

Οι εικόνες αποτυπώνουν σκηνικό καταστροφής, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε μία απέραντη λίμνη. Σημειώθηκαν κατολισθήσεις με βράχους, και λασπόνερα «έπνιξαν» ολόκληρες εκτάσεις.

Κομβική υπόγεια διάβαση μετατράπηκε σε λίμνη, με αποτέλεσμα 8 άτομα να παγιδευτούν σε επαγγελματικό όχημα, το οποίο έμεινε για λίγη ώρα ακινητοποιημένο.

ertnews.gr