Τον ρόλο του παρουσιαστή στην τελετή Kennedy Center Honors ανέλαβε την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απονέμοντας διακρίσεις σε καλλιτέχνες όπως ο Σιλβέστερ Σταλόνε, η Γκλόρια Γκέινορ και οι Kiss.

«Δισεκατομμύρια άνθρωποι τους έχουν παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια», είπε ο Τραμπ, ο οποίος έγινε έτσι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που ανέλαβε τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Σημειώνεται ότι η τελετή απονομής θα μεταδοθεί στις 23 Δεκεμβρίου με τον Τραμπ να προβλέπει ότι θα έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση όλων των εποχών.

Όπως είπε για τους βραβευθέντες είναι «από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες και ηθοποιούς, ερμηνευτές, μουσικούς, τραγουδιστές και τραγουδοποιούς που έχουν περπατήσει ποτέ στη Γη».

Φτάνοντας, νωρίτερα, το κόκκινο χαλί με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ πώς προετοιμάστηκε με εκείνον να απαντά «δεν προετοιμάστηκα ιδιαίτερα. Έχω καλή μνήμη, οπότε μπορώ να θυμάμαι πράγματα, κάτι που είναι πολύ τυχερό. Αλλά απλά ήθελα να είμαι ο εαυτός μου. Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου».

President Trump, on preparing to host this year’s Kennedy Center Honors:

“Maybe I haven’t prepared. Maybe you want to be a little loose… You have to be yourself.” pic.twitter.com/m4Mdco3c0Z December 8, 2025

Τα καρφιά

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στη σκηνή τρεις φορές, για να ανοίξει και να κλείσει την εκδήλωση, καθώς και μετά το διάλειμμα. Μίλησε επίσης για κάθε καλλιτέχνη σε βίντεο που προβλήθηκαν πριν από τα αφιερώματα. «Λοιπόν, περνάμε πραγματικά καλά απόψε. Γνωρίζω τόσους πολλούς ανθρώπους στο κοινό. Μερικοί είναι καλοί. Μερικοί είναι κακοί. Μερικούς τους αγαπώ και τους σέβομαι πραγματικά. Μερικούς τους μισώ» είπε στο γνωστό του ύφος.

Τόνισε, επίσης, την επιμονή των τιμώμενων προσώπων αρκετοί από τους οποίους, όπως επισήμανε, είχαν δύσκολο ξεκίνημα: «Μερικοί από αυτούς έχουν υποστεί θρυλικές αποτυχίες, αποτυχίες που πρέπει να διαβάσετε στις εφημερίδες λόγω του επιπέδου φήμης τους. Αλλά, σύμφωνα με τα λόγια του Ρόκι Μπαλμπόα, μας έδειξαν ότι πρέπει να συνεχίζεις να προχωράς μπροστά, απλά να συνεχίζεις να προχωράς μπροστά».

Οι τιμώμενοι

Από την πλευρά του ο Σιλβέστερε Σταλόνε είπε για την τιμή που του έγινε ότι ήταν σαν να βρισκόταν στο «μάτι του τυφώνα». «Είναι ένα καταπληκτικό γεγονός. Αλλά είσαι παγιδευμένος στη μέση του. Είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσεις μέχρι την επόμενη μέρα… αλλά νιώθω απίστευτα ταπεινός».

Η Γκλόρια Γκέινορ είπε «μοιάζει με όνειρο. Το να αναγνωρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο είναι το αποκορύφωμα.

Κορυφαία στιγμή ήταν η τελετή βράβευσης των Κiss καθώς ο πρώτος κιθαρίστας του συγκροτήματος, Ace Frehley, πέθανε τον Οκτώβριο μετά από τραυματισμό. Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος στο ροκ συγκρότημα μια μοναχική κόκκινη κιθάρα που έβγαζε καπνό τοποθετήθηκε στη σκηνή σε ανάμνηση του Frehley, ο οποίος ήταν γνωστός για το ότι είχε μια καπνογόνο βόμβα στο όργανό του. Το πρόγραμμα έκλεισε με μια ενθουσιώδη ερμηνεία του «Rock and Roll All Nite» των Kiss, που ξεσήκωσε το κοινό.

protothema.gr