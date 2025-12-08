Ακρωτηριασμένα πτώματα σε κατάσταση αποσύνθεσης, ήγειραν υποψίες για δραστηριότητες εμπορίας οργάνων, σε ένα ξενοδοχείο και ένα ιδιωτικό νεκροτομείο που φέρονται να ανήκουν σε άνθρωπο που θεωρείται ύποπτος για απαγωγές, στην πολιτεία Ίμο της νοτιοανατολικής Νιγηρίας. Τα ευρήματα έγιναν γνωστά μετά από έφοδο της Αστυνομίας το Σαββατοκύριακο.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ίμο Χένρι Οκόγιε δήλωσε σήμερα ότι η έφοδος έγινε στην αυτόνομη κοινότητα Ουμούχου στην περιφέρεια Νγκορ-Οκπάλα ύστερα από πληροφορίες για τον ύποπτο αυτόν, ο οποίος καταζητείται.

«Ειδικοί των ιατροδικαστικών υπηρεσιών εξασφάλισαν αποδεικτικά στοιχεία….και όλοι οι συνεργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Οκόγιε μετά την έφοδο. Σύμφωνα με τον ίδιο έχει ξεκινήσει έρευνα για δραστηριότητες εμπορίας οργάνων. Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει την κατοικία του υπόπτου και έχει ανακαλύψει περαιτέρω πειστήρια, δήλωσε ο Οκόγιε χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα και επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων.

