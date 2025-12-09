Τρομακτικό δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Μόσχας, όταν περιπολικό της αστυνομίας εμβόλισε ηλεκτροκίνητο δίκυκλο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη, όπως καταγράφουν σοκαριστικά πλάνα από κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην οδό Krasnoprudnaya το πρωί της Κυριακής, φαίνεται το ηλεκτροκίνητο δίκυκλο με έναν ντελιβερά να προσπαθεί να διασχίσει δύο δρόμους περνώντας από τις διαβάσεις.

Ενώ ο αναβάτης πέρασε χωρίς πρόβλημα τον πρώτο δρόμο, στον δεύτερο συνέβη το μοιραίο όταν το περιπολικό, που σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης κινείτο στις γραμμές του τραμ, εμβόλισε το ηλεκτροκίνητο δίκυκλο εκτοξεύοντας στον αέρα τον άτυχο ντελιβερά.

🔞 In Moscow, a police car hit a courier on an electric scooter, killing him instantly



The impact was so strong that the courier was thrown several dozen meters. The young man died at the scene. pic.twitter.com/w2qHZoNj61 — NEXTA (@nexta_tv) December 8, 2025

Κατά τις ίδιες πηγές το περιπολικό είχε ανοιχτούς φάρους.

Μετά τη δημοσιοποίηση και του βίντεο, ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα.

