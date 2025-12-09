Εκατοντάδες γκόλντεν ριτρίβερ συγκεντρώθηκαν σε χώρο στάθμευσης στο Μπουένος Άιρες, καθώς η Αργεντινή επιδιώκει να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συνάθροιση σκύλων της συγκεκριμένης ράτσας σε ένα μόνο σημείο.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Χρυσό Κύμα» (Golden Wave), ξεκίνησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξελίχθηκε σε μια μαζική συνάντηση στο πάρκο Bosques de Palermo της πρωτεύουσας.

Σκυλιά γκόλντεν ριτρίβερ κάθε ηλικίας, από ενθουσιώδη κουτάβια που έπαιζαν στη λάσπη έως πιο ώριμα ζώα να περιφέρονται φορώντας σκουφάκια του Άγιου Βασίλη και ευφάνταστα κοστούμια, γέμισαν το πάρκο, ενώ οι ιδιοκτήτες του κάθισαν να πιουν μάτε, ένα διάσημο ρόφημα της Αργεντινής, και να τραβήξουν φωτογραφίες.

«Είμαστε μάρτυρες ενός ιστορικού γεγονότος», δήλωσε στο Reuters ο Φάουστο Ντουπέρε, ο οποίος οργάνωσε την εκδήλωση.

«Μια συγκέντρωση αυτού του μεγέθους δεν έχει ποτέ ξανά πραγματοποιηθεί και πιστεύω πως θα είναι ιστορικό το ότι θα καταρρίψουμε το ρεκόρ του Βανκούβερ με 1.685 γκόλντερ ριτρίβερ», πρόσθεσε ο ίδιος. «Εάν κοιτάξετε γύρω σας, τα καταφέραμε, 100%», ανέφερε.

Δέκα παρατηρητές παρέστησαν στην εκδήλωση προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμετοχή, ανέφερε ο Ντουπέρε και η τελική καταμέτρηση θα δημοσιευτεί μόλις επιβεβαιωθεί.

Ο διοργανωτής της εκδήλωσης είπε επίσης πως πιστεύει ότι τουλάχιστον 2.000 σκυλιά συγκεντρώθηκαν στη σημερινή εκδήλωση. «Σίγουρα, με μια πρώτη ματιά θα ξεπεράσουμε το Βανκούβερ», υπογράμμισε.

