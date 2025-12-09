Η υπόθεση των στημένων αγώνων στην Τουρκία κλιμακώνεται, καθώς 20 άτομα οδηγήθηκαν στις φυλακές, ανάμεσά τους και δύο ποδοσφαιριστές της Süper Lig, σύμφωνα με το Anadolu που επικαλείται το Reuters. Το σκάνδαλο παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, προκαλώντας αναταραχή στο τουρκικό ποδόσφαιρο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη 46 ατόμων, μεταξύ των οποίων ποδοσφαιριστές, πρόεδροι συλλόγων, σχολιαστές αγώνων και ένας διαιτητής, για παράνομο στοιχηματισμό στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Το Anadolu ανέφερε ότι μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν είναι: ο Μετεχάν Μπαλτατζί, αμυντικός της Γαλατάσαραϊ ο μέσος της Φενερμπαχτσέ Μερτ Χακάν Γιαντάς και ο Μουράτ Σαντζάκ, πρώην πρόεδρος της Άδανα Ντεμίρσπορ. Ο τελευταίος είχε συχνά απασχολήσει τα μέσα λόγω της θητείας του στον σύλλογο όπου αγωνίστηκε ο Ιταλός Μάριο Μπαλοτέλι τις σεζόν 2021-22 και 2023-24.

Οπως έγραφε το νωρίτερα το Bloomberg, η έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό, που ξεκίνησε αρχικά από καταγγελίες εις βάρος διαιτητών, έχει πλέον αγγίξει κορυφαίους παίκτες της Süper Lig και πρώην διοικητικά στελέχη, πυροδοτώντας νέο κύκλο συζητήσεων για τη διαφάνεια στο πρωτάθλημα. Tο πρακτορείο Anadolu ανέφερε πως οι αρχές αποφάσισαν την κράτηση των τριών βασικών υπόπτων στο πλαίσιο κατηγοριών για «στήσιμο» αγώνων και εμπλοκή σε παράνομο στοιχηματισμό. Οι εισαγγελείς φέρεται να βασίστηκαν σε οικονομικά και ηλεκτρονικά ίχνη που συνδέουν τους κατηγορουμένους με ύποπτες συναλλαγές και διαδικτυακές στοιχηματικές πλατφόρμες.

